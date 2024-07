Sinopsis Non Negotiable, Film Terbaru Netflix yang Bakal Tayang 26 Juli

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Platform streaming Netflix telah mengumumkan berbagai film terbaru yang dijadwalkan akan tayang pada Juli 2024. Salah satunya adalah film Non Negotiable yang akan dirilis pertama kali pada 26 Juli mendatang.

Film Netflix Original asal Meksiko ini akan dibintangi oleh Mauricio Ochmann, Leonardo Ortizgris, Tato Alexander, dan lain sebagainya. Mengusung genre aksi dan thriller, film ini akan dibalut dengan cerita komedi yang menyegarkan.

Non Negotiable adalah film karya sutradara asal Argentina, Juan Taratuto. Melansir dari laman First Showing, Juan Taratuto merupakan orang di balik layar sejumlah film populer, seperti Who Says It's Easy?, A Boyfriend for My Wife, The Reconstruction, dan Papers in the Wind.

Lantas, seperti apa sinopsis Non Negotiable film Netflix terbaru yang bakal tayang 26 Juli nanti? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

Sinopsis Non Negotiable

Non Negotiable adalah film aksi dan thriller asal Meksiko yang mengusung cerita tentang penculikan. Dikisahkan, Alan Binder adalah seorang negosiator sandera profesional. Namanya cukup terkenal karena keterampilannya yang luar biasa dalam bernegosiasi.

Suatu hari, dia mendapatkan panggilan untuk menangani kasus paling krusial dalam karier dan hidupnya. Saat itu, presiden dan kekasihnya diculik oleh orang misterius yang menutup wajahnya dengan topeng domba. Penculik itu juga hanya ingin bernegosiasi dengan Binder.

Di sisi lain, rumah tangga Binder juga berada di ujung perpisahan. Dia dan istrinya kesulitan untuk berkomunikasi dan mengerti kesibukan satu sama lain. Hal ini membuat Binder semakin dilema. Bahkan kemampuan negosiasinya tidak bisa dia terapkan dalam kehidupan rumah tangganya.

Saat sedang berusaha menyelamatkan kepala negara, Binder justru melihat istrinya menjadi salah satu sandera dalam kasus penculik tersebut. Dia pun berusaha sekuat tenaga untuk membebaskan presiden, sandera, dan istrinya tersebut. Sayangnya, Binder tak punya banyak waktu karena batas waktu pembebasan dan negosiasi yang tersisa terlalu singkat.

Tentang Film Non Negotiable

- Judul: Non Negotiable

- Judul lain: Non Negociable

- Genre: Aksi, Thriller, Komedi

- Tanggal rilis: 26 Juli 2024

- Tempat tayang: Netflix

- Durasi film: 1 jam 27 menit

- Sutradara: Juan Taratotu

- Produser: Felicitas Arce, Alejandra Cárdenas, Alejandro De Grazia, dan Cristian Sessa

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

- Perusahaan produksi: Sin Sentido Films dan Tiger House Production Company

- Bahasa: Spanyol

- Negara asal: Meksiko

Daftar Pemain Non Negotiable

Film ini dibintangi oleh deretan aktor dan aktris berbakat asal Amerika Latin. Adapun daftar pemain Non Negotiable adalah sebagai berikut:

1. Mauricio Ochman sebagai Alan Binder

2. Fernanda Borches sebagai Pamela Lorenzon

3. Geraldine Zinat sebagai Socorro

4. Leonardo Ortizgris

5. Tato Alexander

6. Enoc Leano

7. Claudette Maille

8. Cristina Michaus

9. Gonzalo Vega Jr

10. Itza Sodi

RADEN PUTRI | IMDB | FIRST SHOWING | NETFLIX| YOUTUBE

Pilihan Editor: Rekomendasi 7 Film Netflix Bulan Ini, Ada Film Komedi, Romantis, hingga Dokumenter