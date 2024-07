Seru! Ini 7 Rekomendasi Film dan Series Indonesia di Netflix Bulan Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu platform streaming favorit masyarakat, Netflix menyajikan berbagai jenis tayangan yang dapat menghibur para penggunanya. Mulai dari film, dokumenter eksklusif, acara tv, hingga drama dan serial original yang sayang untuk dilewatkan.

Pada Juli 2024, terdapat beberapa series dan film Indonesia yang sedang dan akan tayang di Netflix. Karya-karya sinema itu mengusung berbagai genre, seperti komedi, romantis, drama, horor, hingga kehidupan sehari-hari atau slice of life.

Berikut beberapa rekomendasi film dan series Indonesia di Netflix bulan ini, Juli 2024.





1. Arab Maklum

Arab Maklum menjadi salah satu rekomendasi series Indonesia di Netflix bulan ini. Serial yang tayang perdana di televisi pada 2023 ini selalu bertengger di posisi 10 besar acara TV paling banyak di tonton, sejak pertama kali masuk Netflix beberapa waktu lalu.

Mengusung genre drama komedi, series ini memiliki total 16 episode dengan dua season penayangan. Adapun ceritanya tentang sebuah keluarga Arab yang tinggal di kota Jakarta. Sang ayah yang kerap disapa Aba ingin mempertahankan tradisi Arab di keluarganya dan bekerja di era modernisasi.

Poster series Just Wanna Say I Love You. Foto: Netflix.

Bergenre romantis, series ini menyuguhkan kisah yang berbeda-beda setiap episodenya. Mulai dari cinta, persahabatan, hingga keluarga. Series ini berjumlah 8 episode dan akan menambahkan episode barunya setiap hari Sabtu.

Hal yang unik dari series ini adalah setiap cerita diadaptasi dari lagu-lagu populer Band Potret dan Melly Goeslaw. Di antaranya adalah “Mak Comblang”, “Bagaikan Langit”, “Mungkin” hingga “I Just Wanna Say I Love You” dan lain sebagainya. Bagi para penggemar musisi tersebut, menonton series ini bagaikan sebuah perjalanan nostalgia kembali ke masa lalu.





3. Pemukiman Setan (4 Juli)

Ini adalah film bioskop 2023 yang tayang perdana di Netflix pada 4 Juli 2024. Film ini menceritakan tentang Alin, Ghani, Fitrah dan Zia yang bersekongkol untuk merampok sebuah rumah antik.

Semuanya berjalan lancar sampai mereka menemukan seorang wanita yang diborgol di ruang bawah tanah bernama Sukma. Karena mengira dia adalah korban pelecehan, mereka pun menyelamatkannya tanpa mengetahui akibatnya. Setelah Sukma bebas, berbagai teror mulai terjadi.

Reza Rahadian dan Bunga Citra Lestari (BCL) dalam film Pasutri Gaje Dok. Falcon Pictures.

Sepasang pengantin baru, Adimas dan Adelia, menunda untuk memiliki anak demi melunasi cicilan rumah baru mereka. Namun, tekanan dari orang sekitar ditambah asumsi yang keliru menghasilkan situasi runyam. Di saat Adelia merasa bersalah membuat banyak orang salah paham, Adimas ragu untuk mengakui kebenaran.





5. Perjalanan Pembuktian Cinta (19 Juli)

Diceritakan, Fathia adalah seorang guru madrasah dan penghafal Al-Qur’an di pesantren. Dia dikenal sebagai perempuan yang lembut oleh orang-orang di sekitarnya.

Suatu hari, dia harus menikah atas paksaan orang tuanya. Dia dinikahi oleh Satya, pria beristri yang jauh lebih tua darinya. Meski telah menikah dengan Satya, namun hati Fathia tertambat pada Raehan, pria biasa yang membawa manisnya cinta ke dalam hidupnya.





6. Munkar (23 Juli)

Munkar bercerita tentang kisah Herlina yang kerap dicap aneh dan dibully oleh teman-temannya di asrama. Dia lalu meninggal dalam sebuah kecelakaan saat akan pulang kampung.

Tak terima anaknya meninggal, orangtua Herlina pun mengutus arwah Herlina ke asramanya dengan bantuan dari seorang dukun. Hal ini dilakukan orangtua Herlina untuk membalaskan dendam anaknya terhadap teman-temannya di asrama.





7. Tetangga Masa Gitu? (25 Juli)

Poster sitkom Tetangga Masa Gitu?. Foto: Wikipedia.

Rekomendasi film dan series Indonesia di Netflix selanjutnya adalah Tetangga Masa Gitu?. Ini adalah sinetron komedi atau sitkom yang pertama kali tayang di televisi pada 2014 silam.

Akan rilis di Netflix pada 25 Juli mendatang, sitkom ini menceritakan tentang kehidupan bertetangga pasangan Adi-Angel dan Bastian-Bintang yang beda usia pernikahan. Mereka hidup berdampingan dan saling membutuhkan, meski sering muncul konflik di antara mereka.

