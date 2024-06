Rundown Konser Westlife di Prambanan, Diawali Penampilan Christian Bautista

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Konser Westlife dengan tajuk The Hits Tour 2024 tinggal menghitung hari, yang akan digelar pada 7 Juni 2024 di Candi Prambanan, Yogyakarta. Promotor konser, Otello Asia baru saja mengunggah rundown acara yang ditunggu-tunggu oleh penggemar dan calon penonton.

"Yeaay!!! Rundown yang ditunggu-tunggu Weslifters sudah ada ni. Persiapkan dan atur waktu kalian yaa biar ga terburu-buru datang dan makin nyaman menikmati konser Westlife nanti," tulis akun tersebut dalam unggahan di Instagram pada Ahad, 2 Juni 2024.

Rundown Konser Westlife

Dalam unggahan itu terlihat rundown yang telah disusun oleh panitia konser. Nantinya pembukaan pintu atau open gate akan dimulai pada pukul 17.00 WIB. Promotor juga mengingatkan kepada para penggemar yang belum memesan tiket agar segera memesan, karena tiket masih tersedia.

Lalu, setelah pembukaan gate, nantinya konser tersebut akan diawali dengan penampilan Christian Bautista, musisi asal Filipina yang juga populer di Indonesia. Penyanyi yang dikenal dengan lagu romantisnya dengan judul 'The Way You Look at Me' itu akan tampil pada pukul 19.30 WIB.

Setelah satu jam bersama Christian Bautista, pada pukul 20.30 WIB, Westlife akan tampil untuk menghibur dan membawakan lagu-lagu populernya di hadapan para penggemar dengan nama Westlifers.

Pertunjukan di Yogyakarta ini merupakan konser eksklusif Westlife di Indonesia. Nantinya Westlife akan membawakan lagu-lagu hits mereka seperti 'Swear It Again', 'Flying Without Wings', 'World Of Our Own', 'My Love', 'If I Let You Go', dan 'Hello My Love'.

Westlife Tampil Tanpa Mark Feehily

Namun sayangnya dalam konser ini, band kondang ini harus tampil tanpa Mark Feehily yang disebut akan rehat untuk untuk sementara dari tur karena faktor kesehatan. Ia pun turut mengungkapkan rasa penyesalaannya karena harus absen dan berharap bisa bergabung kembali setelah sembuh.

Konser Westlife pada Juni mendatang bukanlah yang pertama kali di Indonesia. Band ini tercatat telah lebih dari lima kali menyambangi Indonesia untuk menggelar konser yang dimulai sejak 2000, berlanjut pada 2001, 2006, 2011, 2019, 2022, 2023 hingga 2024.

YUNI RAHMAWATI| NI MADE SAMSARI

