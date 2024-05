Masuk Lagu Favorit, Andien Bawakan Pulang di BNI Java Jazz Festival 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Andien membawakan salah satu dari lagu favoritnya, yaitu Pulang, pada BNI Java Jazz Festival 2024 26 Mei 2024. "Ini top 3 lagu favoritku," katanya di atas panggung pada hari terakhir BNI Java Jazz Festival 2024 itu.

Andien bercerita,ia menciptakan lagu itu sekitar 2010. "Lagu ini bikin aku emosional sekali," katanya.

Ia pun menilai bahwa lagu ini bisa membangkitkan berbagai memori indahnya. "Semoga ini bisa membangkitkan kenangan lama," katanya.

Penyanyi Andien saat tampil di hari terakhir BNI Java Jazz Festival 2024 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Minggu, 26 Mei 2024. Dalam penampilanya yang ke-19 di Java Jazz Festival, kali ini Andien menyanyikan sejumlah lagu Benang-Benang Asmara hingga Indahnya Dunia. TEMPO/ Febri Angga Palguna

Andien menjadi salah satu penampil di hari terakhir festival musik tahunan itu. Ia mendapatkan salah satu panggung besar di festival tersebut, khususnya di Teh Botol Sosro Hall.

Andien mengenakan gaun pink dengan tambahan aksesoris kawat bunga berwarna senada di beberapa bagian gaunnya. Ia membawa tema yang lebih blooming dengan bunga-bunga bermekaran melilit dressnya. Ia pun membawakan beberapa lagunya yang bertema cinta.

Selain lagu Pulang yang bertempo lambat, Andien juga membawakan lagu bertema ceria seperti Moving On, Benang-Benang Asmara, Indahnya Dunia, Gemintang, Sahabat Setia, hingga Mas Que Nada. Tidak heran beberapa penonton pun ikut berdansa saat mendengarkan lagunya.

Selain di hari terakhir, ibu dua anak ini pun sempat tampil pada hari pertama festival tersebut alias pada Jumat 24 Mei 2024. Saat itu, Andien berbagi panggung menampilkan lagu-lagu lawas yang asyik untuk diajak bernyanyi bersama dalam konser bertajuk Sing Along With Ruth Sahanaya, Andien, Teddy Adhitya, Teza Sumendra (Music Directed By Nikita Dompas). Andien membawakan beberapa lagu 90an, salah satunya lagu Sometimes yang pernah dipopulerkan oleh Britney Spears.

