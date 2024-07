Dari KAZINO hingga Bam Yang Gang, BIBI Tampil Energik di We The Fest 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - BIBI, penyanyi, penulis lagu, komposer, dan aktris asal Korea Selatan, tampil memukau di festival musik We The Fest 2024. Penampilannya di hari kedua festival yaitu Sabtu, 20 Juli 2024 berhasil menciptakan atmosfer yang panas dan bersemangat, membuat para penonton tak henti-hentinya menyuarakan antusiasme mereka.

Sejak sebelum BIBI melangkah ke atas panggung, area depan telah dipadati oleh penonton yang tak sabar menantikan penampilannya. “BIBI noona, saranghae (Kak BIBI aku cinta kamu),” teriak beberapa penggemar.

BIBI Bawakan Sejumlah Lagu Hits di We The Fest 2024

Sambutan meriah dan riuh penggemar menyambutnya ketika ia muncul, mengawali malam dengan lagu ‘PADO’ yang bergenre R&B dengan nuansa musim panas yang manis. “You are my wave/Save me please, mayday,” lantunan suara BIBI menggema di panggung utama We The Fest.

BIBI melanjutkan aksi panggungnya dengan membawakan serangkaian lagu hits dengan berbagai genre yang membuat penonton semakin bersemangat. BIBI memang dikenal sebagai salah satu penyanyi yang versatile dengan genre lagu, mulai dari R&B, indie-folk, Hip-Hop, hingga ballad dan K-pop.

Lagu-lagu yang dibawakannya yaitu ‘Sugar Rush’, ‘She Got It’, ‘The Weekend’, ‘KAZINO’, ‘Bam Yang Gang’, ‘BINU’, dan ‘BIBI Vengeance’. Penampilan BIBI di We The Fest 2024 disambut dengan sorakan dan tepuk tangan yang meriah dari para penggemar.

Tak hanya kepiawaiannya dalam bernyanyi, BIBI juga menyuguhkan tarian energik bersama beberapa backdancer yang semakin memanaskan suasana. Dengan balutan vest hitam, inner crop putih, dan skort hitam, BIBI tampil menawan dan menghipnotis penonton dengan gerakannya yang dinamis.

Sebelum tampil solo, BIBI juga berkolaborasi dengan rapper dan produser kenamaan asal Korea Selatan, Tiger JK, serta istrinya, Yoon Mirae.

BIBI Terpukau dengan Semangat Penonton We The Fest 2024

Penyanyi dengan nama asli Kim Hyung Seo ini mengungkapkan kekagumannya terhadap semangat penonton di Jakarta. "Wah, aku pikir Jakarta sangat panas karena semangat kalian sangat membara," ujar BIBI, yang disambut dengan teriakan dari para penggemarnya.

Pelantun ‘Best Lover’ itu juga menyebut We The Fest sebagai festival musik terbaiknya sepanjang 2024. Bahkan, BIBI mengaku terpesona dengan Jakarta. “We The Fest jadi festival terbaikku tahun ini. Aku jadi ingin tinggal di sini (Jakarta) juga ingin tinggal di sini,” kata BIBI, melanjutkan.

Seputar We The Fest 2024

We The Fest 2024 digelar pada 19, 20, dan 21 Juli di GBK Sports Complex, Senayan. Acara tahunan yang dipersembahkan oleh Ismaya Live kali ini bertemakan perayaan satu dekade, dan memberikan nuansa selebrasi yang lebih meriah.

Sejak pertama kali diadakan pada tahun 2014, We The Fest telah menjadi ajang yang mempertemukan musik, seni, mode, dan makanan dalam satu wadah yang apik. Identitas khas ini selalu berhasil menarik ribuan pengunjung setiap tahunnya.

Tahun ini, We The Fest menampilkan 51 artis dari berbagai genre musik, baik dari kancah internasional maupun Tanah Air, dan menjadikannya salah satu festival musik paling dinantikan di Indonesia.

