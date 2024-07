Lagu Baru Stray Kids Masuk Daftar Soundtrack Film Deadpool & Wolverine

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lagu baru dari grup K-pop Stray Kids akan menjadi salah satu original soundtrack (OST) di dalam film terbaru Marvel, Deadpool & Wolverine. Lagu bertajuk “Slash” milik grup keluaran JYP Entertainment itu dikabarkan akan rilis Rabu, 24 Juli 2024, bersamaan dengan penayangan film di bioskop Indonesia.

Melalui akun resmi di X, Marvel Entertainment mengumumkan daftar soundtrack berisi 18 lagu, termasuk di dalamnya “Iris” milik The Goo Goo Dolls, “I’m With You” dari Avril Lavigne, “The Greatest Show” yang dinyanyikan oleh para pemeran dari film The Greatest Showman, dan “Good Riddance” milik Green Day. Di antara 18 musisi yang ada di dalam daftar soundtrack, Stray Kids akan menjadi satu-satunya musisi asal Korea Selatan untuk film yang digarap sutradara Shawn Levy tersebut.

Pertemuan Bang Chan dan Felix Stray Kids dengan Ryan Reynolds dan Hugh Jackman

Beberapa waktu lalu, dua dari delapan anggota Stray Kids, Bang Chan dan Felix, bertemu dengan Ryan Reynolds dan Hugh Jackman pada saat konferensi pers film Deadpoll & Wolverine di Korea Selatan. Kolaborasi unik ini menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh penggemar setelah hubungan yang terjalin di antara kedua pihak sejak beberapa waktu lalu.

"Memperkenalkan sahabat Stray Kids, Ryan & Hugh. Kami sangat bersemangat untuk menunjukkan kepada Anda semua hal menakjubkan yang kami miliki! Pantau terus," tulis Stray Kids di Instagram pada Jumat, 5 Juli 2024, merujuk pada konten yang mereka buat.

Ryan Reynolds dan Hugh Jackman saat menghadiri konferensi pers film Deadpool & Wolverine di Seoul, Korea Selatan pada Kamis, 4 Juli 2024. Dok. Marvel Studios

Baca juga: Neona Bangga Bisa Ikut Menulis Lagu di Mini Album Pretty Girl Rock

Sebelumnya, grup yang aktif sejak 2018 itu pernah menampilkan lagu “DDU DDU DDU” milik BLACKPINK yang mengambil konsep dari film Deadpool dalam acara survival Kingdom: Legendary War. Penampilan tersebut kemudian menarik perhatian sang aktor dan berujung pada pertemuan daring kedua pihak pada 2021 ketika Ryan Reynolds mempromosikan film lain yang ia mainkan.

Sekilas Tentang Grup Stray Kids

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Grup yang tahun ini merayakan tahun keenamnya tersebut baru saja comeback dengan single baru “Lose My Breath” yang berkolaborasi dengan Charlie Puth. Sebelumnya, Stray Kids telah berhasil meraih kesuksesan besar di Billboard 200. Grup ini adalah grup pertama yang empat album charting pertama mereka mencapai peringkat pertama sejak Alicia Keys mencapai prestasi itu pada 2007.

Selain itu, Stray Kids juga merupakan grup K-pop pertama yang diundang secara lengkap ke Met Gala 2024. Pada acara yang digelar Senin, 6 Mei 2024, di Metropolitan Museum of Art, New York, kedelapan anggota, Hyunjin, Felix, Lee Know, Bang Chan, Han, I.N, Seungmin, Changbin, Kim Woojin, tampil modis mengenakan busana yang dirancang khusus oleh Tommy Hilfiger.

Tema Met Gala tahun ini adalah "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion” yang mengutamakan fashion berkelanjuran. Tommy Hilfiger memadukan tema Met Gala dengan DNA mereknya, seperti warna-warna merah, putih, biru ciri khasnya dipadukan dengan detail bunga yang elegan.

THE HOLLYWOOD REPORTER | SOOMPI | ALLKPOP

Pilihan Editor: Cara Lucu Ryan Reynolds Rayakan Ulang Tahun Bang Chan Stray Kids