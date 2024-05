Snoh Aalegra Bawakan 18 Lagu di BNI Java Jazz Festival 2024, Konser Pertamanya Usai Vakum 2 Tahun

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi sekaligus penulis lagu, Snoh Aalegra, tampil untuk pertama kalinya di Indonesia pada hari ketiga BNI Java Jazz Festival 2024. Dia membawakan 18 lagu untuk ribuan penggemarnya. "Saya merasa terhormat berada di sini malam ini bersama kalian. Nama saya Snoh Aalegra," kata Snoh di BNI Hall, Jakarta International Expo, Ahad, 26 Mei 2024.

Penampilan Pertama Snoh Aalegra Setelah 2 Tahun Vakum Konser

Penyanyi kelahiran Swedia itu mengatakan, Jakarta menjadi lokasi pertama baginya untuk tampil setelah dua tahun tidak menggelar konser. Penampilan Snoh merupakan pertunjukan istimewa dalam rangkaian acara BNI Java Jazz Festival 2024. "Ini pertunjukan pertamaku setelah dua tahun. Jadi, ini spesial. Bolehkah aku membawa perasaan kalian naik-turun?" ujarnya.

Kehadiran Snoh di atas panggung disambut teriakan histeris para penonton. Dia membawakan lagu 'Whoa' sebagai pembuka. Lagu pertama itu membuat para penggemar yang awalnya duduk rapi menjadi berlarian mendekati panggung.

Penampilan Snoh dilanjutkan dengan lagu 'Situationship' dan 'In Your Eyes'. Kedua lagu itu berhasil membuat penonton berdansa sambil mengikuti alunan musik. "This is my first time in your beautiful country," tutur Snoh di sela-sela bernyanyi.

Penyanyi Snoh Aalegra menghibur penonton saat BNI Java Jazz Festival 2024 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Minggu 26 Mei 2024. Penyanyi asal Swedia itu menjadi penampil pada spesial show dengan membawakan sejumlah lagu seperti Whoa, Situationship, dan In Your Eyes. TEMPO/ Febri Angga Palguna.

Persembahan Nakal untuk Mantan Pacar

Pertunjukan Snoh berlanjut dengan empat lagu andalannya, yakni 'Be My Summer', 'Nothing Burns Like The Cold', 'Lost You', dan 'Toronto'. Deretan lagu itu disambut dengan sorakan penonton.

Musisi yang besar di Stockholm itu juga berkelakar soal mantan pacarnya sebelum menyanyikan lagu 'Nothing to Me'. "Aku ingin menyanyikan lagu ini untuk mantan pacarku," ucapnya.

Snoh kemudian membawakan lagu-lagu andalan lainnya, seperti 'Fool For You', 'Dying 4 Your Love', 'Tangerine Dream', dan 'Charleville'. Dia juga membawakan lagu 'Love Like That' dan 'Do 4 Love'. "Thank you for the beautiful energy," kata Snoh.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Snoh mengatakan bahwa dia memerlukan waktu yang sangat panjang untuk mencapai puncak kariernya hingga saat ini. Dia mengajak para penontonnya untuk selalu bersemangat mengejar cita-cita. "Aku ingin mendorong semuanya di sini yang punya mimpi agar bisa mencapainya," ujarnya.

Penyanyi Snoh Aalegra menghibur penonton saat BNI Java Jazz Festival 2024 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Minggu 26 Mei 2024. Penyanyi asal Swedia itu menjadi penampil pada spesial show dengan membawakan sejumlah lagu seperti Whoa, Situationship, dan In Your Eyes. TEMPO/ Febri Angga Palguna

Jadi Magnet di Java Jazz Festival

Pada ujung pertunjukan, Snoh Aalegra membawakan empat lagu terpopuler yang dia punya, yaitu 'Wait a Little Longer', 'Sweet Tea', 'Find Someone Like You', dan 'I Want You Around'. Dia menutup konsernya dengan mengucapkan terima kasih kepada pada penggemarnya.

Dari pantauan Tempo, konser Snoh Aalegra menjadi magnet tersendiri dalam BNI Java Jazz Festival 2024. Sejam sebelum konser dimulai, penonton telah mendatangi BNI Hall hingga menyebabkan antrean mengular. Bahkan, awak media pun agak kesulitan untuk memasuki tempat itu.

Pertunjukan spesial Snoh berlangsung selama satu jam, dimulai sejak pukul 20.00 hingga pukul 21.15. Gedung pertunjukan yang menjadi lokasi konser Snoh pun sudah dipadati sejak setengah jam sebelum Snoh naik ke atas panggung.

Pilihan Editor: Tiket Snoh Aalegra di Spesial Show Java Jazz Festival Lebih Mahal Dibanding Laufey, Segini Harganya