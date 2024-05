CNBLUE Terharu dengan Kejutan dari BOICE Indonesia: Semoga Setiap Tahun Bisa Bertemu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Banyak momen berkesan yang terjadi selama konser CNBLUE Live 'CNBLUENTITY' in Jakarta pada Sabtu, 25 Mei 2024 di ICE BSD City, Tangerang Selatan. Para penggemarnya, BOICE Indonesia menyiapkan beragam kejutan yang membuat CNBLUE terharu.

Sejak awal konser dimulai pukul 19.00 WIB, BOICE dengan kompak mengangkat light stick yang mereka bawa sehingga menciptakan lautan biru di dalam venue. Teriakan mereka juga membuat suasana menjadi lebih meriah dan para member CNBLUE semakin bersemangat menampilkan lagu-lagu terbaiknya.



Menjelang lagu-lagu terakhir atau sebelum encore, seluruh penonton yang hadir menyanyikan lagu "Manito" bersama-sama. Mereka menyanyikannya dengan lantang mengikuti video lirik yang ditampilkan di layar besar panggung. Ketiga member CNBLUE, Jung Yong Hwa, Kang Min Hyuk, dan Lee Jung Shin mendengarkannya dari belakang panggung.

"Nyanyiannya bagus banget," kata Yong Hwa. "Terharu sekali, saat Between Us kami yang menyanyi untuk kalian, tetapi kali ini kami dinyanyikan oleh kalian," kata Jung Shin.

CNBLUE terakhir kali ke Jakarta pada 2017 saat mereka menggelar konser Between Us. Semalam mereka kembali ke Indonesia setelah 7 tahun dan sekaligus menjadi negara terakhir dari rangkaian tur Asia CNBLUE tahun ini. Membalas sambutan yang luar biasa dari BOICE Indonesia, Yong Hwa beberapa kali sengaja turun panggung dan menyapa penggemarnya dari jarak dekat bahkan sampai ke area paling belakang.



Konser CNBLUE bertajuk CNBLUENTITY yang digelar di ICE BSD City, Tangerang Selatan, Sabtu, 25 Mei 2024. Foto: TEMPO/Marvela

Fan Project dari BOICE Indonesia untuk CNBLUE

Menyanyikan lagu bersama-sama itu merupakan salah satu fan project yang telah disiapkan oleh BOICE Indonesia dari jauh-jauh hari sebelum konser. Instruksi fan project itu tertulis lengkap di balik icon banner yang dibagikan kepada seluruh penonton.

Menariknya, icon banner itu berbentuk 3 ikon Boice Indonesia, yaitu anjing kesayangan Jung Shin bernama Simba, salah satu kucing kesayangan Min Hyuk bernama Chichi, dan tanaman kaktus milik Yong Hwa yang diberi nama Sanchez. Icon banner itu diangkat selama lagu "Can't Stop" dan sesi foto bersama.

CNBLUE memuji bahwa icon banner yang dibuat BOICE Indonesia sangat bagus. Di momen hangat tersebut, penonton justru dibuat tertawa oleh Yong Hwa yang mengatakan kalau Sanchez sudah mati. Karena kesibukannya, dia mengaku tidak bisa merawat kaktusnya itu dengan baik.

Tidak hanya sampai di situ saja, penggemar juga membuat video berisi kompilasi momen-momen lawas CNBLUE. Para member menyaksikannya sambil tersenyum di atas panggung. Setelah video selesai, perwakilan promotor keluar membawakan kue berwarna biru dengan dekorasi bernuansa CNBLUE. Kue bertingkat tersebut untuk merayakan kesuksesan CNBLUENTITY Asia Tour dan CNBLUE kembali konser di Jakarta setelah 7 tahun.



CNBLUE Ingin Datang ke Jakarta Setiap Tahun

Pengalaman mengesankan tersebut membuat CNBLUE ingin terus kembali konser di Jakarta. "Hari ini rasanya bahagia sekali bisa memberikan musik luar biasa sebagai CNBLUE kepada kalian. Memang kali ini butuh waktu yang lama, semoga lain kali setiap tahun bisa bertemu. Kami janji ke depannya akan kembali dengan karya baru," kata Min Hyuk.

Selama 3,5 jam, CNBLUE membawakan total 25 lagu, termasuk 5 lagu saat encore. Lagu-lagu yang dibawakan sama seperti konser-konser mereka sebelumnya di Seoul maupun Singapura. Mulai dari "Intuition", "Hey You", "Love Light", "Love Cut", "Cinderella", "Between Us" hingga "Love Girl".

