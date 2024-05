Kembali Konser di Jakarta setelah 7 Tahun, CNBLUE: Kangen Kalian Banget

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup band indie rock asal Korea Selatan, CNBLUE sukses menggelar konser 2024 CNBLUE Live 'CNBLUENTITY' in Jakarta pada Sabtu, 25 Mei 2024 di ICE BSD City, Tangerang Selatan. Mereka membuka konser dengan lagu "I'm a Loner" dan "Love".

Jung Yong Hwa, Kang Min Hyuk, dan Lee Jung Shin tampil selama 3,5 jam menghibur penggemarnya, BOICE Indonesia yang telah menanti mereka selama 7 tahun. "Rasanya bahagia sekali setelah 7 tahun lamanya kami lengkap kembali lagi," kata Jung Shin setelah membawakan 4 lagu pertama.

Kemudian, secara bergantian ketiga member CNBLUE mengatakan, "Kangen kalian banget" dalam bahasa Indonesia. Mereka sangat berterima kasih kepada BOICE Indonesia yang telah menyambut mereka dengan sangat luar biasa. "Sudah lama sekali tidak ke Jakarta, tetapi kalian sangat menikmati konser ini dengan luar biasa," kata Yong Hwa.



Berbeda dengan 2 rekannya, Min Hyuk sempat menghadiri acara di Jakarta pada awal Maret 2024 lalu. "Saya 2 bulan lalu ke Jakarta, rasanya lebih senang bertemu kalian. Hari ini kita habiskan bersama-sama dan kami akan membuat kalian jatuh cinta dengan pesona kami," kata Min Hyuk.

Konser CNBLUE bertajuk CNBLUENTITY yang digelar di ICE BSD City, Tangerang Selatan, Sabtu, 25 Mei 2024. Foto: TEMPO/Marvela

Menjelang Konser CNBLUE di Indonesia, 3 Serba-serbi tentang Band Korea Ini

CNBLUE juga rupanya telah mempelajari beberapa kata dan istilah gaul berbahasa Indonesia coba mereka lontarkan. Beberapa kali CNBLUE sampai meniru kalimat yang disebutkan oleh penerjemah selama konser, seperti "terbaik, semua cantik sekali," kata Yong Hwa setelah menyanyikan lagu ke-7 "You're So Fine".

Selain itu, ketiga member juga menyerukan "menyala abangku!", "mantul", "mantap", "sayang-sayangku" hingga "emang boleh sekeren ini?"yang kemudian disambut teriakan dan tawa dan para penggemar.



CNBLUE Minta Penonton Berdiri dan Melompat Bersama



CNBLUE tampil begitu energik dan berhasil membuat para BOICE berteriak histeris. Mereka sempat heran mengapa para penonton di area depan panggung duduk, sementara yang di belakang berdiri. Tentu itu sesuai dengan kategori tiket yang dibuat oleh promotor.

"Saya inginnya semua lompat-lompat, kalau duduk enggak ada artinya dong, jadi enggak seru," kata Yong Hwa. Akhirnya, CNBLUE dan BOICE yang hadir sepakat akan berdiri jika diminta oleh para anggota grup band tersebut di lagu-lagu tertentu.

Namun, ada momen di mana para penonton di area depan memutuskan untuk kembali duduk di kursinya, supaya penonton yang berdiri di area belakang tidak terhalang. "Saya terharu sekali, teman-teman yang di depan memikirkan teman-teman yang di belakang, Jakarta sopan santunnya luar biasa sekali, mantap," kata Jung Shin.

CNBLUE membawakan total 25 lagu, termasuk 5 lagu saat encore. Lagu-lagu yang dibawakan tidak sama seperti konser-konser mereka sebelumnya di Seoul maupun Singapura. Mulai dari "Intuition", "Hey You", "Love Light", "Love Cut", "Cinderella", "Between Us" hingga "Love Girl".

