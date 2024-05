Prediksi Setlist Konser CNBLUE di Jakarta, Siap Nyanyi Bareng?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup band indie rock asal Korea Selatan, CNBLUE akan kembali dalam konser 2024 CNBLUE Live 'CNBLUENTITY' in Jakarta pada Sabtu 25 Mei 2024, di Hall 1, ICE BSD City, Tangerang Selatan. Jung Yong Hwa, Kang Min Hyuk, dan Lee Jung Shin mengaku tidak sabar bertemu dengan Boice Indonesia, sapaan untuk penggemar CNBLUE.

"Kami terakhir tampil ke Jakarta pada tujuh tahun lalu. Membayangkan pertemuan dengan BOICE Jakarta setelah sekian lama, saya pun jadi tidak sabar. Rasanya berdebar-debar membayangkan pertemuan kita nanti," kata Jung Yong Hwa dalam video yang diunggah oleh 99 Ways Production di Instagram.

Konser CNBLUE yang promotori oleh Sparkling Star Entertainment dengan 99 Ways Production sebagai production partner ini, dijanjikan akan menjadi pengalaman tak terlupakan bagi penggemarnya di Indonesia.

"Pastikan nanti kalian tidur yang cukup, ya. Ayo kumpulkan energi kalian untuk bersenang-senang bersama kami di venue," kata Min Hyuk. "Apalagi karena Jakarta adalah kota terakhir yang akan kami kunjungi untuk Asia Tour. Mohon nantikan penampilan kami, karena kami akan menyiapkan yang terbaik," ucap Jung Shin menambahkan.

Tiket konser CNBLUE di Jakarta dijual dengan harga mulai dari Rp 1.299.000 hingga Rp 3.399.000, dengan keuntungan atau benefit antara lain soundcheck, goodbye session, official photocard, event poster untuk kategori-kategori yang sudah ditentukan.



Sebelum ke Jakarta, CNBLUE telah menjalani rangkaian Asia Tour 2024 sejak Maret 2024. Dimulai dari Hong Kong, Bangkok, Kaohsiung, Makau, Kuala Lumpur, dan Singapura. Berdasarkan penampilan mereka di beberapa kota tersebut, berikut prediksi lagu atau setlist yang akan dibawakan CNBLUE saat konser di Jakarta nanti.

1. I'm a Loner

2. Love

3. Intuition

4. Hey You

5. Imagine

6. Love Light

7. You're So Fine

8. Love Cut

9. 99%

10. Lady

11. Coffee Shop

12. Time Capsule

13. Winter Again

14. Till Then

15. High and Seek

16. Cinderella

17. In My Head

18. I'm Sorry

19. Radio

20. Between Us

Encore

21. Young Forever

22. Can't Stop

23. Then, Now and Forever

24. Love Girl

