Menjelang Konser CNBLUE di Indonesia, 3 Serba-serbi tentang Band Korea Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - CNBLUE band Korea Selatan ini akan konser CNBLUE Live 'CNBLUEntity' in Jakarta. Dikutip dari Antara, konser CNBLUE akan diadakan di Hall 1 Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang Selatan, pada Sabtu, 25 Mei 2024. Kabar tersebut sudah dikonfirmasi oleh FNC Entertainment selaku agensi CNBLUE melalui media X sejak 22 April 2024.

Tentang CNBLUE

Code Name Blue atau CNBLUE merupakan band beranggota Jung Yong Hwa, Kang Min Hyuk, dan Lee Jung Shin yang mengawali karier sejak tahun 2009. Kala itu mereka merilis album mini pertama Now or Never di Jepang. Perjalanan mereka berlanjut pada tahun berikutnya dengan merilis album kedua Bluetory di Korea Selatan.

Baca Juga: 3 Hal tentang Enhypen Menjelang Konser di Indonesia

Band naungan FNC Entertainment ini berlanjut setelah single pertama berjudul I’m a Loner pada 2010. Single ini melejit dalam Music Bank setelah dua pekan dirilis. CNBLUE salah satu band yang naik namanya dengan genre rock alternatif diantara tren pop di Korea.

Beberapa kali band ini juga berkolaborasi dengan penyanyi lain seperti Yonghwa featuring YDG, Lona, dan Yonghway dan Seohyun. Deretan albumnya Bluetory (2010), Ear Fun (2011), Code Name Blue (2012), Re: Blue (2013), Cant Stop (2014), 2gether (2016), 7 CN (2017), Between Us (2018), dan Re-Code (2019), Wanted (2021).

Tentang Konser CNBLUE

1. Setelah Vakum

CNBLUE mengadakan konser pertama Between Us mereka di Indonesia tahun 2017. Kunjungan kali ini menjadi yang kedua untuk mempromosikan album Pleasures yang dirilis tahun 2023. Momentum ini menandai kembalinya mereka setelah vakum selama 7 tahun karena kesibukan karier masing-masing anggotanya. Seperti Kang Min Hyuk yang diketahui telah bermain dalam beberapa K-Drama.

2. Benefit

Diketahui tiket yang dijual pada Jumat 26 April 2024 sudah ludes. Tiket yang dijual dibagi dalam tiga kategori, yaitu VIP A dan B sebesar Rp3.399.000, CAT 1 Rp1.999.000, dan kategori CAT 2 (A & B) dibanderol Rp1.299.000. Benefit tiket kategori VIP A dan B, penggemar akan mendapat tempat duduk yang sudah bernomor dan akan diberikan oleh promotor pada 18 Mei 2024.

Benefit lain juga didapat di beberapa kategori tiket seperti photo card dan poster untuk semua penonton.Poster bertanda tangan untuk 300 orang terpilih, foto polaroid bertanda tangan untuk 30 orang terpilih, Sound Check untuk penonton VIP A, dan Goodbye Session untuk penonton VIP B.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

3. Pesan untuk Penggemar

CNBLUE menyapa penggemar menjelang konser mereka dibuka dengan sapaan bersama seluruh anggota. “Halo, kami CNBLUE! Pertama, kami membawa berita bahagia untuk Boice. Akhirnya kami akan datang untuk menemui kalian di 2024 CNBLUE Live 'CNBLUEntity' in Jakarta,” kata CNBLUE.

“Kami terakhir tampil ke Jakarta pada tujuh tahun lalu. Membayangkan pertemuan dengan BOICE Jakarta setelah sekian lama, saya pun jadi tidak sabar. Rasanya berdebar-debar membayangkan pertemuan kita nanti," kata Jung Yong Hwa.

“Pastikan nanti kalian tidur yang cukup, ya. Ayo kumpulkan energi kalian untuk bersenang-senang bersama kami di venue!”, kata Kang Min Hyuk.

“Apalagi karena Jakarta adalah kota terakhir yang akan kami kunjungi untuk Asia Tour. Mohon nantikan penampilan kami, karena kami akan menyiapkan yang terbaik”. kata Lee Jung Shin.

ELLYA SYAFRIANI | ANTARA

Pilihan Editor: CNBLUE Tak Sabar Bersenang-senang dengan BOICE di Konser Jakarta 25 Mei 2024