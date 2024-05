Treasure akan Meluncurkan Single King Kong

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Treasure telah merilis jadwal comeback dengan single berjudul King Kong pada 28 Mei 2024. Peluncuran lagu baru ini menandakan kembalinya mereka setelah sembilan bulan, sejak album kedua Reboot.

Single Terbaru Treasure

Pada Jumat, 17 Mei 2024 kesepuluh anggota Treasure membagikan video ucapan kepada penggemar menjelang comeback mereka. “Halo, kami Treasure! Single digital terbaru kami King Kong akan dirilis pada 28 Mei 2024,” isi video pendek tersebut.

Melalui media sosial Treasure membagikan foto konsep untuk masing-masing anggota grup. Dikutip dari Soompi, foto tersebut memiliki konsep hitam putih yang memperlihatkan visual masing-masing anggota.

Dirilis secara berkala, dimulai dari Junkyu and Yoshi pada 20 Mei 2024, Park Jeong Woo dan Haruto pada 21 Mei, So Jung Hwan dan Choi Hyun Suk pada 22 Mei, Asahi and Yoon Jae Hyuk pada 23 Mei, Jihoon dan Doyoung pada 24 Mei.

Menjelang peluncuran album baru, Treasure merilis dua video comeback spoiler, yang membuat penggemar makin penasaran. Dikutip dari All KPop, spoiler pertama mengisyaratkan konsep yang berhubungan dengan cinta dengan pesan "My Love Like".

Poster comeback bernuansa merah tua dengan tulisan mencolok Warning Wild Behavior Detected. Adapun keterangan kredit lagu dibuat oleh Airplay, Illjun, Ludwig Lindell, Daniel Caesar, Sandra Wikstrom, dan Jared Lee. Liriknya ditulis oleh anggota Choi Hyun Suk bersama Ludwig Lindell, Daniel Caesar, Sandra Wikstrom, Jared Lee, Airplay, Yoshi, Sonny, Choice37, dan Lil G.

Pada 23 Mei 2024, Treasure kembali merilis video teaser berdurasi 24 detik. Para anggota terlihat mengenakan pakaian serba putih dan dikelilingi mobil-mobil dengan musik yang energik.

Profil Treasure

Dikutip dari Fandom, Treasure beranggota 10 orang naungan YG Entertainment, yang dibentuk melalui acara survival show YG Treasure Box. Mulanya beranggota 12 orang, namun dua anggota hengkang. Mereka memulai debutnya pada 7 Agustus 2020 dengan album single pertama The First Step: Chapter One. Mereka mulanya dijadwalkan untuk debut antara Mei dan Juli 2019. Namun ditunda, kemudian debut pada 7 Agustus 2020.

