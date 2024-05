Mengenal Kang Han Na, Aktris yang akan Berakting dengan Lee Junho dalam Drakor Cashero

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kang Han Na bergabung dengan para pemain dalam drama Korea atau drakor baru Cashero. Pada Selasa, 21 Mei 2024, dikabarkan Kang Han Na akan membintangi Cashero bersama dengan Lee Junho, Kim Hye Joon, Kim Hyang Gi, dan Kim Byung Chul.

"Benar bahwa Kang Han Na akan membintangi Cashero,” kata agensi Kang Han Na, KeyEast menanggapi hal tersebut, laporan Soompi, dikutip Antara.

Siapa Kang Han Na?

Dikutip dari dari My Drama List, Kang Han Na lahir di Korea Selatan pada 30 Januari 1989. Ia menempuh pendidikan di SMA Apgujeong dan melanjutkan studinya di Sekolah Menengah Apgujeong. Setelah itu, Kang Han Na melanjutkan pendidikannya di Universitas Chung-Ang dan meraih gelar Sarjana Studi Teater.

Kang Han Na membintangi drama JTBC Frankly Speaking yang sekarang masih berjalan penayangan episodenya. Ia memerankan karakter On Woo-Joo.

Dikutip dari Soompi, Kang Han Na akan berakting dengan Lee Junho dalam Cashero. Serial ini menceritakan tentang superhero, kehidupan pegawai pemerintah biasa bernama Kang Sang Woong, yang diperankan oleh Lee Junho.

Sang Woong mendapat kemampuan khusus untuk mendapat kekuatan sebanyak uang tunai yang dia pegang, yang membuatnya sering mengosongkan dompetnya. Kang Han Na akan memerankan karakter Joanna, putri dari keluarga chaebol yang merupakan karakter penjahat baru yang tidak ada dalam webtoon aslinya.

Dikutip dari Asian Wiki, Kang Han Na memulai karier aktingnya dengan berbagai peran di film dan drama.

Film

- Empire of Lust (2015) sebagai Ka-Hee

- No Tears for the Dead (2014) sebagai guru taman kanak-kanak

- Friend, The Great Legacy (2013) sebagai A-Ram

- Commitment (2013) sebagai pekerja paruh waktu di toko wafel

- Fasten Your Seatbelt (2013) sebagai Mary

Drama

- Frankly Speaking (JTBC, 2024) sebagai On Woo-Joo

- Bloody Heart (KBS2, 2022) sebagai Yoo Jung

- My Roommate Is A Gumiho (tvN, 2021) sebagai Yang Hye-Sun

- Start-Up (tvN, 2020) sebagai Won In-Jae

- Record of Youth (tvN, 2020) sebagai pembawa acara OVN Drama Awards (ep.9-10)

- Designated Survivor: 60 Days (tvN, 2019) sebagai Han Na-Kyung

- Familiar Wife (tvN, 2018) sebagai Lee Hye-Won

- Rain or Shine (JTBC, 2017-2018) sebagai Jung Yoo-Jin

- Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo (SBS, 2016) sebagai Hwangbo Yeon-Hwa

- Secret Healer (JTBC, 2016) sebagai Queen Park

Mom (MBC, 2015) sebagai Kang Yoo-Ra

- Miss Korea (MBC, 2013-2014) sebagai Lim Sun-Joo

Penghargaan

- Aktris Terbaik (mini seri) untuk Bloody Heart di KBS Drama Awards 2022.

- Penghargaan Pasangan Terbaik untuk Bloody Heart di KBS Drama Awards 2022.

