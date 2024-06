Siapakah Nama Lahir Komeng? Berikut Nama Panggung dan Nama Asli 7 Pelawak Indonesia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Selebritas Indonesia tidak sedikit menyembunyikan nama aslinya saat berkarier di dunia hiburan, termasuk pelawak. Sebab, nama panggung dapat menunjukkan identitas diri di depan publik sehingga lebih menarik perhatian. Berikut beberapa pelawak Indonesia yang menggunakan nama panggung.

1. Sule

Menurut repository.ibs.ac.id, Sule memiliki nama asli Entis Sutisna yang lahir pada 15 November 1976 di Bandung. Ia memulai karier dalam dunia hiburan bersama Ogi Suwarna dan Obin Wahyudi mengikuti audisi Akademi Pelawak Indonesia (API). Setelah itu, ia juga menjuarai Superstar Show. Sejak saat itu, ia mendapat banyak tawaran tampil di televisi menjadi pembawa acara, pengisi acara musik, dan pelawak. Namanya semakin melambung ketika membintangi Opera Van Java (OVJ).

2. Tarzan

Tarzan yang memiliki nama asli Toto Muryadi ini adalah pelawak kelahiran 24 April 1945. Nama panggung Tarzan diambil ketika dirinya memerankan tokoh tersebut dalam suatu pertunjukan. Pada 1967, ia bergabung dengan grup lawak Lokakarya disusul dengan Srimulat pada Mei 1979. Sejak menjadi anggota Srimulat, namanya semakin melambung sebagai pelawak. Bahkan, ia juga aktif membintangi beberapa film, termasuk Warkop DKI Kartun.

3. Komeng

Pemilik nama asli Alfiansyah Bustami ini lahir pada 25 Agustus 1970 di Jakarta. Kariernya dalam dunia komedi berawal dari grup lawak Diamor bersama Rudi, Jarwo, dan Mamo pada 1989. Lalu, pada 1992, Diamor berhasil mendapatkan program sendiri di televisi dengan nama Kompor Diamor yang membuat nama Komeng juga melambung. Setelah itu, ia menjadi pembawa acara program Spontan. Setelah sukses di dunia komedi, ia mulai terjun dalam dunia politik yang berhasil lolos ke Senayan sebagai anggota DPD Jawa Barat.

4. Rigen Rakelna

Pemilik nama asli Muhammad Rizki Rakelna ini lahir pada 19 November 1991 di Surabaya. Ia merupakan pelawak tunggal yang memulai karier setelah menjadi juara Stand Up Comedy Indonesia musim ke-5 (SUCI 5) pada 2015. Ia menjadi satu dari 16 finalis yang berhasil lolos ke putaran final SUCI 5. Setelah itu, ia mulai tampil dalam beberapa film layar lebar, seperti Miracle in Cell No 7 (2022) dan Baby Blues (2021), seperti tercatat indonesianfilmcenter.

5. Azis Gagap

Pemilik nama asli Muhammad Azis ini lahir pada 22 Desember 1973 di Jakarta. Ia memulai karier dalam dunia komedi melalui OVJ bersama Sule. Selain itu, ia juga merambah karier dalam dunia tarik suara dengan merilis lagu Putus Lagi. Bahkan, ia juga kerap membintangi film, seperti Pocong Ngesot (2011) dan Bus Om Bebek (2022).

6. Mandra

Mandra merupakan pelawak asal Betawi yang pernah bergabung dengan kelompok topeng Betawi Setia Warga pimpinan Bokir. Ia mengawali karier melalui film tema pendekar yang dibumbui tingkah jenaka, seperti Jaka Sembung dan Jago-jago Bayaran. Setelah populer, Mandra Naih mengubah namanya menjadi Mandra Yusuf Sulaiman. Adapun, puncak popularitasnya terjadi melalui perannya dalam sinetron Si Doel.

7. Adul

Pemilik nama asli Abdul Latief ini lahir pada 8 Juli 1983. Ia merupakan pembawa acara, aktor, dan pelawak asal Jakarta. Selebritas ini mulai masuk dalam dunia akting melalui film Kwaliteit 2. Lalu, pada 2007, Adul memiliki acara sendiri bertajuk Belum Cukup Gede. Ia juga kerap menjadi presenter di berbagai acara televisi, seperti Saatnya Kita Sahur.

