Profil Jimin BTS dan Deretan Karya Album Solo Member BTS

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Park Jimin atau yang lebih dikenal dengan Jimin BTS, merupakan vokalis utama dan penari utama dari boy grup BTS. Jimin lahir di Distrik Geumjeong Kota Busan, Korea Selatan pada 13 Oktober 1995, Jimin bersekolah di Sekolah Menengah Yonsan dan Sekolah Dasar Hodong di Busan saat masih muda.

Debut dengan BTS membuat suara emas dan bakat menarinya diakui dunia. Meskipun sempat mengaku tidak memiliki bakat menari, Jimin akhirnya tertarik pada bidang tersebut karena kerap melihat dan berlatih menari bersama temannya. Dia pun memutuskan menekuni bidang tersebut karena selalu merasa bebas setiap kali menari.

Jimin juga belajar popping dan locking saat bersekolah di Just Dance Academy di sekolah menengah. Selain itu, pelantun lagu Vibe ini juga menggeluti bidang tari kontemporer dan menjadi siswa berprestasi di divisi tari modern di Sekolah Menengah Seni Busan sebelum menjadi peserta pelatihan.

Bakatnya dalam menari membuat sang guru menyarankannya untuk mencoba mengikuti audisi di BigHit Entertainment. Tak disangka, Jimin lolos audisi dan harus pindah ke Seoul untuk menjalani masa pelatihan. Dia menjadi anggota terakhir yang bergabung dengan perusahaan dan menjadi trainee dengan masa pelatihan paling singkat di antara member BTS lainnya.

Sebelum debut, Jimin sudah lebih dulu dikenalkan ke publik melalui video musik milik GLAM yang berjudul ‘Party (XXO)”. Akhirnya, pada 13 Juni 2013 BTS melangsungkan debutnya dengan merilis album 2 Cool 4 Skool. Lagu bergenre hip hop, ‘No More Dream’, yang dipilih sebagai lagu utama.

Pada 24 Maret 2023 Jimin akhirnya melakukan debut solo dengan merilis album FACE dengan ‘Like Crazy’ sebagai lagu utamanya. Selain itu, Jimin BTS juga mengeluarkan ‘Set Me Free Pt. 2’ sebagai lagu pra rilisnya.

Selain Jimin BTS, hingga saat ini seluruh member BTS telah melakukan debut solonya masing-masing.

Dilansir dari Billboard, berikut sederet proyek solo anggota BTS:

RM

RM (2015)

Mono (2018)

Indigo (2022)

Right Place, Wrong Person (2024)

Suga

Agust D (2016)

D-2 (2020)

Road to D-Day (2023)

D-DAY (2023)

Lilith (Diablo IV Anthem) with Halsey (2023)

Agust D 'D-Day: The Movie' (2024)

J-Hope

Chicken Noodle Soup feat. Becky G (2019)

Hope World (2018),

Jack in the Box (2022)

Rush Hour (2022)

J-Hope IN THE BOX (2023)

On the Street feat. J. Cole (2023)

Hope on the Street (2024)

Jin

Promise (2018)

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Tonight (2019)

Christmas Love (2020)

Yours (2021)

Super Tuna (2021)

Abyss (2020)

With You (2022)

The Astronaut (2022)

Jimin

FACE (2023)

Closer Than This (2023)

MUSE (2024)

Jung Kook

Still With You (2020)

My You (2022)

Stay Alive (2022)

Dreamers (2022)

Seven (2023)

GOLDEN (2023)

Never Let Go (2024)

V

Scenery (2019)

Winter Bear (2019)

Snow Flower (2020)

Christmas Tree (2022)

In the Soop: Friendcation (2022)

Layover (2023)

FRI(END)S (2024)

NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI | RADEN PUTRI | VIVIA AGARTA FEBRIATI | MUTIARA ROUDHATUL JANNAH

Pilihan editor: Segera Rilis, Jimin BTS Eksplorasi Spektrum Musik Lewat Album MUSE