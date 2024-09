Mengenal Arijit Singh, Penyanyi India yang akan Konser di Malaysia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Arijit Singh penyanyi dari film-film blockbuster Bollywood seperti Dilwale, Brahmastara, dan Jawan. Adapun lagu-lagu hit penyanyi India ini antara lain Janam Janam, Kesariya, dan Chaleya. Arijit Singh kembali mengadakan konser di Malaysia setelah penampilan terakhirnya di negara tersebut pada 2014.

Konser Arijit Singh akan digelar di Axiata Arena Bukit Jalil, Kuala Lumpur Malaysia pada 16 November 2024. Konser diadakan oleh Hitman Solution bekerja sama dengan promotor konser Australia Cinestar Events.

"Kami senang dapat membawanya kembali dan percaya konser ini akan menjadi acara yang berkesan bagi semua orang," kata CEO Hitman Group Rohit Rampal, dalam keterangan pers, Minggu, 31 Agustus 2024, dikutip dari Antara.

Tentang Arijit Singh

Karier Arijit Singh menanjak setelah ia mengambil bagian dalam acara Fame Gurukul pada 2005. Arijit Singh lahir pada 25 April 1987. Di awal kariernya sebagai penyanyi, Arijiit Singh menerima nominasi untuk penghargaan Uprising Male Vocalist of the Year di Mirchi Music Awards untuk penampilannya dalam lagu Duaa dan Phir Le Aya Dil. Ia juga kepopulerannya setelah merilis lagu Chahun Main Ya Naa dan Tum Hi Ho pada 2013, dikutip dari Super Stars Bio.

Arijit Singh lahir di Jiajanj, Murshidabad, Benggala Barat, India. Arijiit Singh memulai pelatihan musiknya pada usia yang muda. Ia tumbuh dalam keluarga yang bermain musik. Bibinya belajar musik klasik. Pamannya suka bermain tabla. Nenek dan ibunya suka bernyanyi.

Arijiit Singh semasa sekolah sangat menyukai musik, sehingga orang tuanya melatihnya secara profesional. Arijit Singh dilatih bermain tabla oleh Dhirendra Prasad Hazari dan diajarkan musik klasik oleh Rajendra Prasad Hazari. Arijiit juga mengikuti pelatihan musik klasik dan vokal ala India.

Pada usia mudanya, Arijiit Singh telah mendengarkan Beethoven, Mozart, dan musik Bengali. Dirinya juga ikut mengidolakan musisiRashid Khan, Bade Ghulam Ali Khan, Anand Chatterjee, dan Zakir Husain. Ia juga senang mendengarkan Hemant Kumar, Kishore Kumar, dan Manna Dey.

