Zayn Malik akan Meluncurkan Album Baru Room Under The Stairs

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan anggota One Direction, Zayn Malik akan meluncurkan album terbaru Room Under The Stairs pada 17 Mei 2024. Laporan People, Rabu, 13 Maret 2024, dikutip Antara, Zayn Malik mengumumkan perilisan album studio keempatnya Room Under The Stairs melalui akun Instagram dia,

Pengumuman juga membagikan gambar untuk sampul albumnya yang menampilkan siluet wajah Zayn dan desain rumah yang sedang dibangun. “Room Under The Stairs’. 17.05.2024. Prapemesanan mulai Jumat,” tulis Zayn melalui unggahan Instagram.

Tentang Album Baru Zayn Malik



Album tersebut akan dirilis pada 17 Mei 2024. Diluncurkan melalui Mercury Records. Album Room Under The Stairs menandai debut kerja sama Zayn Malik dengan label tersebut.

Sebelum merilis album Room Under The Stairs, Zayn Malik akan memperkenalkan lagu pertama dari album tersebut What I Am pada 15 Maret 2024. Zayn juga sempat membagikan teaser untuk single What I Am melalui Instagram.

Melalui video pendek, Zayn mengungkapkan, albumnya kali ini akan menampilkan sisi terdalam dirinya dan berharap tidak ada jarak antara musik, dirinya, dan para penggemar. “Supaya pendengar bisa mendapat banyak wawasan tentang diri saya secara pribadi sebagai manusia,” katanya.

Media Rolling Stone melaporkan produser Room Under The Stairs, yakni Dave Cobb. Ia dikenal dengan beragam karyanya yang bergenre rock. Cobb pernah bekerja sama dengan Chris Stapleton, Beandi Carlile, dan Lady Gaga.

Zayn Malik telah mengisi waktu selama bertahun-tahun untuk menulis lagu-lagu dalam album solonya di rumahnya, Pennsylvania, Amerika Serikat. “Apa yang membuat saya tertarik kepada Zayn adalah suaranya, Anda bisa mendengar cinta, kehilangan, rasa sakit, kemenangan, dan kemanusiaan di dalamnya,” kata Cobb kepada Rolling Stone.

Pada 2023, Zayn Malik sempat berkata, "Saya sedang membuat rekaman. Menurut saya tidak akan diharapkan banyak orang. Bagi saya, suaranya berbeda,” katanya. “Ada lebih banyak narasi yang terjadi, seperti pengalaman kehidupan nyata dan sebagainya.”

Munculnya Zayn Malik

Setelah enam tahun tak kelihatan di industri hiburan, Zayn Malik sempat muncul di Paris Fashion Week pada 19 Januari 2024. Gaya rambutnya memperlihatkan kontras antara warna pirang dan hitam. Di acara tersebut, Zayn Malik memilih atasan putih dengan kancing atas yang terbuka, menampilkan sebagian tato-tatonya. Ia memggunakan setelan jas biru yang berpola.

