Han So Hee dan Park Seo Joon Jadi Lebih Dekat di Gyeongseong Creature 2

TEMPO.CO, Jakarta - Park Seo Joon kembali beradu akting dengan Han So Hee di serial Gyeongseong Creature 2. Ia mengaku menjadi lebih dekat secara pribadi dengan Han So Hee setelah musim kedua ini.

Dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu, 25 September 2024 di Korea Selatan, para pemain memilih kisah cinta antara Ho Jae (Park Seo Joon) dan Chae Ok (Han So Hee) sebagai salah satu sorotan utama di Gyeongseong Creature 2.

"Hal itu menjadi lebih baik di musim 2, dan kami menjadi lebih dekat secara pribadi. Karena latarnya modern, dialog kami lebih alami, yang membuatnya lebih mudah didekati," kata Park Seo Joon.

Pertemuan Park Seo Joon dan Han So Hee di Gyeongseong Creature 2

Aktor 35 tahun ini menyampaikan salah satu adegan di Gyeongseong Creature 2 yang menarik untuk ditonton adalah saat Ho Jae dan Chae Ok bertemu pertama kali. "Di musim 1, kami pertama kali bertemu dengan cara bertengkar, dan sutradara menyebutkan bahwa ia ingin membawa dinamika itu ke musim 2. Bagaimana kisah mereka terungkap setelah bertemu dengan cara ini akan menjadi salah satu poin penting untuk ditonton," ucapnya.

Menurut Han So Hee, Chae Ok merasa pertemuannya dengan Ho Jae seperti reuni. Chae Ok menjadi teringat dengan Tae Sang, karakter yang diperanhkan Park Seo Joon di musim pertama.

"Ho Jae sangat mirip dengan Tae Sang, dan saat Chae Ok melihat Ho Jae, ada emosi yang tak terelakkan yang dia rasakan. Mengikuti sudut pandang Chae Ok akan menghasilkan beberapa momen yang menyayat hati. Jika Anda fokus pada aspek itu, Anda akan dapat mengikuti emosi Chae Ok dengan saksama," kata Han So Hee.

Park Seo Joon dan Han So Hee dalam poster drama Korea Gyeongseong Creature Season 2. Dok. Netflix

Han So Hee Lawan Rasa Takut Ketinggian

Sebagai utama Gyeongseong Creature 2, Han So Hee dan Park Seo Joon melakukan banyak adegan aksi yang lebih intens dibandingkan dengan musim pertama. Han So Hee harus melawan rasa takutnya dan berlatih terus-menerus untuk mempersiapkan adegan tersebut.

"Ini pertama kalinya saya menggunakan kabel, dan saya berhasil mengatasi rasa takut saya terhadap ketinggian. Karena saya harus melakukan adegan aksi dengan kekuatan super, gerakan saya harus lebih cepat dan lebih tepat. Saya berlatih lebih banyak," kata Han So Hee.

Han So Hee berperan sebagai Yoon Chae Ok, yang setelah mengonsumsi Najin (spesies cacing parasit), kini hidup di Seoul modern tanpa menua atau bisa mati. "Karakter saya tidak bisa membiarkan identitasnya terungkap, jadi dia harus hidup dalam bayang-bayang. Itulah sebabnya dia memiliki gaya yang lebih gelap untuk musim ini," kata Han So Hee.

Park Seo Joon Ubah Penampilan Fisik

Setelah memerankan Jang Tae Sang di musim pertama, Parks Seo Joon sekarang berperan sebagai Ho Jae, deputi di Bugang Sagang, sebuah agen detektif swasta yang menerima pekerjaan apa pun. Park Seo Joon mengatakan perubahan karakter tersebut membuatnya harus lebih mempersiapkan fisiknya dengan baik.

“Karena latarnya telah bergeser ke era modern, saya merasa perlu mengubah gaya penampilan fisik saya untuk lebih menonjolkan perbedaannya. Periode waktu telah berubah, dan cara saya mengekspresikan karakter saya kini berbeda karena ia memiliki profesi baru. Adegan aksi kali ini bahkan lebih spektakuler dan menarik secara visual," kata Park Seo Joon.

Gyeongseong Creature 2 dijadwalkan tayang pada Jumat, 27 September 2024 di Netflix.

