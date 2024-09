Never Let Go: Sinopsis dan Para Pemerannya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Never Let Go film thriller horor survival terbaru Amerika Serikat yang telah rilis pada 18 September 2024. Disutradarai oleh Alexandre Aja dan ditulis oleh Kevin Coughlin dan Ryan Grassby, film ini perpaduan antara horor psikologis dan drama keluarga yang emosional.

Sinopsis

Dikutip dari IMDb, Never Let Go berkisah tentang teror mengerikan yang dialami sebuah keluarga selama bertahun-tahun. Joan, ibu tunggal yang tinggal di hutan terpencil bersama dua anak laki-lakinya, Samuel dan Nolan. Mereka hidup dalam ketakutan karena ancaman dari iblis di luar rumah.

Ketika meninggalkan rumah untuk mencari makan, ketiganya harus selalu terikat tali yang terhubung dengan fondasi rumah untuk melindungi diri dari para iblis jahat tersebut. Joan yang bisa melihat wujud dari penggangu mereka.

Hal itu membuat salah satu putra kembarnya, Nolan, mempertanyakan mengenai keberadaan roh jahat itu. Keraguan itulah yang akhirnya membawa ke kebenaran yang mencekam. Ikatan yang mengikat mereka bersama-sama terputus, memicu pertarungan yang mengerikan untuk bertahan hidup.

Pemeran

Film Never Let Go persembahan dari Lionsgate yang bekerja sama dengan Media Capital Technologies. Film ini dibintangi Halle Berry sebagai Joan, Percy Daggs IV sebagai Nolan, Anthony B. Jenkins sebagai Samuel, dan Stephanie Lavigne sebagai penjahat.

1. Halle Berry

Halle Berry lahir di Cleveland, Ohio, pada 14 Agustus 1966. Dia pemenang Academy Award sebagai Aktris dalam Peran Utama dalam film Monster's Ball (2001).

Halle pertama kali menjadi sorotan pada usia 17 tahun ketika dia memenangkan Miss Teen All-American Pageant, mewakili negara bagian Ohio pada 1985, dan setahun kemudian dia menjadi runner-up pertama di Miss USA Pageant. Dia menjadi model, sebelum akhirnya membuat debut akting di serial televisi mingguan, Living Dolls pada 1989. Dia berperan di Jungle Fever (1991) karya Spike Lee, Boomerang (1992), dan The Flinstones (1994) .

2. Anthony B. Jenkins

Dikutip dari Fandom, Anthony B. Jenkins adalah aktor yang memerankan Dallas muda dalam serial televisi The CW 2019 Roswell, New Mexico. Dia dikenal karena The Deliverance (2024), dan Fight Night: The Million Dollar Heist (2024) . Dia juga memerankan Darius Walker di Chicago Med (2022), Joey di The Wonder Years (2022), dan Young Reggie di The Big Leap (2021).

3. Percy Daggs IV

Dikutip dari The Movie Database, Percy Daggs IV dikenal sebagai aktor muda yang telah berperan di beberapa serial dan film. Beberapa karyanya termasuk Undone (2019-2022), Solos (2021), dan Paradise City (2021).

4. Stephanie Lavigne

Stephanie Lavigne aktris, penari, dan model asal Kanada. Ia penari yang terlatih dalam bidang balet maupun jazz.

