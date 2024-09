Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Boy group K-Pop asuhan Big Hit Entertainment, Tomorrow X Together atau TXT bakal menggelar konser ketiganya di Indonesia pada Rabu, 2 Oktober 2024 mendatang. Konser bertajuk TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ACT: PROMISE itu akan diselenggarakan di Indonesia Convention Exhibition (ICE) di BSD City, Tangerang, Banten.

Bagi MOA, sebutan penggemar TXT, yang ingin menonton penampilan dari Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun, dan Huening Kai, masih bisa membeli tiket melalui situs resmi yang disediakan promotor acara, melalui tautan 2024TXTJAKARTA.COM. Adapun tiket konsernya dibanderol dengan harga mulai dari Rp 2 juta hingga Rp 3,4 juta dengan terbagi dalam empat kategori. Mulai dari VIP, CAT 1, 2, dan 3.

Menjelang hari pelaksanaan konser, perlu diketahui lagu-lagu yang akan dibawakan oleh grup yang dijuluki sebagai 4th Gen Leaders itu. Berikut ini prediksi daftar lagu atau setlist konser TXT ACT: PROMISE di Jakarta 2024.

Prediksi Setlist Konser TXT

Indonesia adalah negara kesekian yang dikunjungi TXT dalam rangkaian tur dunia ACT: PROMISE. Sebelumnya, grup pelantun lagu “De Javu” itu telah mengawali tur konser mereka di Korea Selatan dan melanjutkan kunjungan ke sejumlah kota di Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara di Asia.

Berdasarkan pertunjukan konser sebelumnya, TXT membawakan sekitar 25 lagu dalam konser mereka. Setlist konser ini kerap dibagikan oleh para penggemar melalui media sosial X atau dibuat dalam bentuk playlist di aplikasi streaming musik, seperti Spotify.

Adapun prediksi setlist konser TXT ACT: PROMISE di Jakarta 2024 adalah sebagai berikut :

1. "Deja Vu"

2. "Run Away"

3. "0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori"

4. "Devil by the Window"

5. "Sugar Rush Ride"

6. "Farewell, Neverland"

7. "Chasing That Feeling"

8. "Magic"

9. "New Rules"

10. "LO$ER=LOER"

11. "Ghosting"

12. "Thursday's Child Has Far To Go"

13. "Trust Fund Baby"

14. "Quarter Life"

15. "The Killa (I Belong to You)"

16. "Back for More (TXT Ver.)"

17. "Tinnitus (Wanna be a rock)"

18. "PUMA"

19. "Good Boy Gone Bad"

20. "Growing Pain"

21. "Dreamer"

22. "Deep Down"

23. "I'll See You There Tomorrow"

Encore:

24. "Magic Island"

25. "Miracle"

Sesi Encore dan Cover Lagu

Sebagai informasi, pada sesi encore terdapat 1-2 tambahan lagu –selain “Magic Island” dan “Miracle”– yang dibawakan oleh TXT. Namun, lagu tambahan itu berbeda-beda setiap negara. Seperti saat mengunjungi Singapura pada 7 September lalu, TXT membawakan lagu "MOA Diary" dan “Cat & Dog” untuk encore.

Sementara saat di Macau, TXT membawakan lagu “MOA Diary” untuk hari pertama pertunjukan dan “Our Summer” untuk hari keduanya. Sedangkan saat konser di Fukuoka, Jepang, grup beranggotakan lima orang itu membawakan “Dear Sputnik” dan “MOA Diary (Japanese Ver.)” untuk hari pertama dan “Everlasting Shine,” “MOA Diary (Japanese Ver.),” dan “Ito” untuk hari kedua.

Para anggota TXT juga akan menampilkan cover lagu dari penyanyi lain di konser mereka. Tetapi lag-lagi, setiap lagu yang dibawakan dan anggota yang meng-cover lagu tersebut berbeda-beda. Contohnya, saat konser di Macau, Soobin dan Yeonjun menyanyikan lagu Mandarin. Di Singapura, giliran Huening Kai yang meng-cover lagu “Cruel Summer” dari Taylor Swift.

Lalu saat konser hari pertama di Fukuoka, Jepang, Yeonjun menyanyikan lagu “Kick Back” dari Kenshi Yonezu dan Taehyun membawakan “Pretender” dari Official Hige Dandism. Di hari kedua, Boemgyu meng-cover lagu “I Love You” dari Yutaka Ozaki.

