Margot Robbie dan Jacob Elordi Bintangi Film Adaptasi Novel Klasik Wuthering Heights

TEMPO.CO, Jakarta - Margot Robbie dan Jacob Elordi akan beradu akting dalam film adaptasi novel klasik Wuthering Heights karya Emily Bronte. Robbie, yang merupakan aktris dan produser nominasi Oscar, akan memerankan Catherine Earnshaw, sementara Elordi, aktor nominasi BAFTA, akan berperan sebagai Heathcliff.

Adapun Emerald Fennell, yang juga merupakan pemenang Oscar, akan menulis, menyutradarai, dan memproduksi film adaptasi tersebut. Saat ini, proyek ini masih dalam tahap pra-produksi dan dijadwalkan untuk syuting di Inggris pada 2025.

Menggali Karya Sastra Klasik Wuthering Heights

Novel asli Wuthering Heights yang diterbitkan pada 1850 ini dianggap sebagai salah satu karya sastra terbesar. Cerita ini mengikuti hubungan rumit antara dua keluarga, Earnshaws dan Lintons, serta interaksi mereka dengan Heathcliff, anak angkat dari keluarga Earnshaw.

Sutradara Fennell sebelumnya juga mengungkapkan keinginannya untuk mengadaptasi novel ini melalui unggahannya di X pada Juli lalu, dengan menyertakan kutipan dari novel, “Be with me always – Take any form – Drive me mad (Tetaplah bersamaku selamanya – Ambillah bentuk apapun – Buatlah aku gila)”. Kutipan ini menunjukkan semangatnya untuk menghidupkan kembali kisah ini di layar lebar.

Dukungan untuk Wuthering Heights

Dalam menggarap Wuthering Heights, Fennell juga akan bekerja sama dengan rumah produksi LuckyChap. MRC tidak hanya bertindak sebagai studio yang terlibat, tapi akan ikut membiayai film tersebut. Ini merupakan kolaborasi ketiga antara LuckyChap dan Fennell.

Fennell meraih Oscar untuk penulisan skenario orisinal untuk film Promising Young Woman dan Saltburn sukses secara komersial. Fennell juga memiliki peran dalam film Barbie yang diproduksi dan dibintangi Robbie, yang meraih pendapatan lebih dari US$ 1,4 miliar.

Para pemeran utama juga menyebutkan dukungannya untuk Fennell. "Emerald membenamkanmu begitu cepat ke dalam dunia yang diciptakannya. Dia sangat mahir dalam nada dan plot," ujar Margot Robbie. Elordi juga menunjukkan ketertarikan untuk kembali berkolaborasi dengan Fennell. "Apa pun yang ditangani Emerald, aku ada di sana. Dia luar biasa," tutur Jacob Elordi.

Dalam waktu dekat, Robbie akan tampil dalam film A Big Bold Beautiful Journey yang disutradarai Kogonada, yang dijadwalkan rilis pada Mei 2025. Sementara Elordi baru saja mencuri perhatian lewat perannya sebagai Elvis Presley dalam film Priscilla. Elordi juga akan membintangi The Narrow Road to the Deep North dan Frankenstein yang disutradarai Guillermo del Toro.

