Lady Gaga akan Rilis Album Harlequin untuk Soundtrack Film Joker: Folie a Deux

TEMPO.CO, Jakarta - Lady Gaga kembali mengejutkan penggemarnya dengan mengumumkan perilisan Harlequin, sebuah album soundtrack untuk film Joker: Folie a Deux. Ia menyebutkan bahwa ini merupakan pendamping dari album studio ketujuhnya yang akan dirils bulan depan.

Film Joker: Folie a Deux sendiri disutradarai oleh Todd Phillips dan merupakan sekuel dari film Joker (2019) yang dibintangi oleh Joaquin Phoenix. Kali ini, film tersebut akan memiliki format musikal, dan Lady Gaga tidak hanya akan sekadar berakting sebagai Harley Quinn, namun juga akan bernyanyi.

“Tidak seperti yang pernah saya lakukan sebelumnya,” katanya memberikan sedikit spoiler tentang aktingnya di film nanti, dalam sebuah wawancara dengan Empire.

Album Harlequin Milik Lady Gaga Rilis 27 September 2024

Meskipun perilisan sekuel film Joker (2019) dan soundtracknya baru akan hadir pada Jumat, 4 Oktober mendatang, Lady Gaga menuliskan dalam unggahan Instagram terbarunya bahwa Harlequin akan dirilis lebih awal pada Jumat, 27 September 2024.

“Harlequin. September 27. Album pendamping Joker: Folie à Deux,” tulis bintang pop tersebut dalam caption unggahannya.

Dalam unggahan yang sama, Lady Gaga membagikan foto yang menjadi cover dari album soundtrack Harlequin. Di foto itu, Lady Gaga menampilkan dirinya yang sedang berdiri di bawah pancuran shower kamar mandi dengan mengenakan gaun putih dan jaket pelampung merah yang melingkar di lehernya.

Lady Gaga Tunjukkan Sisi Baru di Album Harlequin

Album Harlequin akan berisi 13 lagu dan dikabarkan merupakan versi baru dari lagu-lagu klasik seperti 'That's Entertainment' yang muncul dalam film. Meskipun tidak banyak informasi yang beredar terkait album barunya itu, Gaga telah bekerja keras dalam proses pembuatan album tersebut selama beberapa bulan, terbukti dari banyaknya unggahan-unggahan foto dirinya di studio.

Selain itu, pada pemutaran perdana film Gaga Chromatica Ball, Lady Gaga mengungkapkan bahwa album baru ini akan berbeda dari lagu-lagu yang pernah ia buat sebelumnya. “Saya telah menulis begitu banyak lagu dan saya telah menghasilkan begitu banyak lagu. Ini tidak seperti apa pun yang pernah saya buat sebelumnya,” ucap Lady Gaga, secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa ia suka mendobrak genre dan senang mengeksplorasi musik.

Berikut daftar lagu yang ada dalam album Harlequin:

1. Good Morning

2. Get Happy (2024)

3. Oh, When the Saints

4. World on a String

5. If My Friends Could See Me Now

6. That’s Entertainment

7. Smile

8. The Joker

9. Folie à Deux

10. Gonna Build a Mountain

11. Close to You

12. Happy Mistake

13. That’s Life

WILNA LIANA AZ ZAHRA | VARIETY | Harper's BAZAAR

