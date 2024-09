Jakarta Masuk Line Up 'LISA Fan Meetup in Asia 2024', Lisa BLACKPINK ke Indonesia pada November 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu member girl group Korea Selatan BLACKPINK, Lisa Blackpink, akan menyapa penggemarnya melalui acara 'LISA Fan Meetup in Asia 2024' yang akan digelar di lima kota di Asia, termasuk Jakarta pada Jumat, 15 November 2024.

Pada Selasa, 24 September 2024, agensi Lisa, LLOUD merilis jadwal lengkap rangkaian tur fan meeting tersebut. Lisa akan mengawalinya di Singapura pada Senin, 11 November 2024 dilanjutkan dengan menyambangi tanah kelahirannya, Thailand pada Rabu, 13 November 2024 tepatnya di Bangkok.

Pada 15 November Lisa akan ke Jakarta dan melanjutkan perjalanannya ke Kaohsiung, Taiwan pada Sabtu, 17 November 2024. Sebagai penutup, Hong Kong dipilih untuk menjadi kota terakhir yang disinggahi Lisa dalam tur Asia kali ini, pada Selasa, 19 November 2024.

Sementara itu, belum ada informasi lebih lanjut mengenai lokasi fan meeting Lisa di lima kota tersebut. Namun diketahui acara ini dipromotori oleh Unusual Entertainment yang berbasis di Singapura. Ini terlihat dari unggahan mereka di Instagram mengenai jadwal Asia Tour Lisa BLACKPINK.

Tentang Lisa BLACKPINK

Lalisa Manoban atau yang lebih dikenal Lisa BLACKPINK merupakan seorang penyanyi, rapper, dan dancer asal Thailand yang lahir pada 27 Maret 1997, di Buriram. Sebelum dikenal luas dengan namanya saat ini, Lisa lahir dengan nama asli Pranpriya Manoban, yang kemudian diubah menjadi Lalisa dengan harapan dapat mendatangkan kemakmuran kepada keluarganya.

Saat kecil, pelantun lagu 'Money' ini memiliki banyak julukan, seperti Pokpak, Putri Thailand, dan Liz. Lisa sempat bersekolah di Praphamontree II School Thailand. Lisa kecil sangat tertarik dengan menari dan musik sehingga ia memutuskan untuk bergabung dalam sebuah kelompok tari bersama teman kecilnya, BamBam, anggota boy group Got7.

Saat menginjak usia 14 tahun, Lisa mencoba peruntungan dengan ikut audisi agensi YG Entertainment di Thailand dan berhasil memenangkannya. Setelah menang di Thailand, Lisa diberi kesempatan untuk bergabung dengan YG Entertainment sebagai trainee di Korea Selatan pada 2011.

Berkat dorongan dari orang tua dan orang sekitarnya untuk pindah ke Korea Selatan, Lisa berangkat ke negara tersebut dan menjadi anggota pertama YG Entertainment yang berasal dari luar Korea. Dikutip dari The Famous People, ketika menjadi trainee, Lisa sempat muncul dalam video musik Taeyang Big Bang.

Pada Agustus 2016, ia bersama tiga anggota lainnya yakni Jennie, Rose, dan Jisoo berhasil melakukan debut sebagai member BLACKPINK dengan merilis album pertama Square One. Ketika bersamaBLACKPINK, Lisa dan teman-temannya banyak meraih prestasi, seperti memecahkan rekor K-Pop dengan penayangan video musik Ddu-du-Ddu-Du dengan angka 36 juta dalam 24 jam.

Adapun Lisa menjadi anggota ketiga BLACKPINK yang melakukan debut solo setelah Jennie dan Rose, tepatnya pada September 2021.

Baru-baru ini, Lisa merilis lagu kolaborasinya dengan penyanyi Spanyol, Rosalia bertajuk 'New Woman'. Pada Jumat, 27 September 2024, Billboard mengungkapkan bahwa 'New Woman' telah memasuki tangga lagu Global kecuali AS di No. 6 dan Global 200 di No. 15.

