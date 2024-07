3 Diva Suguhkan Lantunan Nostalgia di Panggung Utama We The Fest 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Panggung utama We The Fest 2024 pada Sabtu, 20 Juli 2024 di Sport Complex Senayan, Jakarta, dipenuhi dengan euforia saat trio vokal legendaris 3 Diva—Ruth Sahanaya, Titi DJ, dan Kris Dayanti mengisi malam kedua festival musik tahunan tersebut. Ini merupakan penampilan perdana mereka di We The Fest.

Penampilan 3 Diva pada pukul 21.50 WIB di panggung utama turut menjadi sorotan utama sebelum DJ Peggy Gou menyempurnakan festival dengan musik-musik bergenre dance-pop yang tak kalah meriah. Malam itu, 3 Diva memanjakan ribuan penggemar dengan suara emas dan hits mereka yang tak lekang oleh waktu.

3 Diva Ciptakan Suasana Nostalgia di We The Fest 2024

Menandai debut mereka di festival ini, 3 Diva membuka penampilan mereka dengan rangkaian lagu yang telah menyemarakkan industri musik Indonesia. Dari 'Jadi Satu' hingga 'Mahadaya Cinta', penampilan mereka seolah menggugah memori dan menciptakan suasana nostalgia yang menyentuh hati.

Di tengah sorak sorai suara para penggemar, Kris Dayanti mengungkapkan betapa istimewanya momen ini bagi mereka. "Pertama kali 3 Diva tampil di We The Fest," ujar pelantun ‘Menghitung Hari’ itu dengan penuh semangat. Kemudian, seluruh anggota 3 Diva mengajak penonton untuk ikut bernyanyi.

Mereka juga tampil cantik dengan konsep pakaian merah dan hitam. Kris Dayanti dengan blouse brokat merah dan celana kulit hitam, Ruth Sahanaya dengan setelah dress merah yang anggun dan bolero hitam di lengan kanannya, serta Titi DJ yang tampil meriah dengan balutan dress hitam dengan motif patch warna-warni dan pita merah panjang sebagai hiasan rambutnya.

Kris Dayanti, Ruth Sahanaya, dan Titi DJ Gantian Tampil Solo

Baca juga: Bernadya Bikin We The Fest Tak Berdaya Selama 35 Menit

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Setelah memukau penonton dengan penampilan grup, setiap anggota 3 Diva melanjutkan konser dengan penampilan solo mereka. Ruth Sahanaya memulai segmen ini dengan membawakan dua lagu dari albumnya, ‘Keliru’ dan ‘Astaga’, menampilkan kualitas vokalnya yang tak tertandingi. Titi DJ mengikuti dengan lagu-lagu ikoniknya, ‘Sang Dewi’ dan ‘Bahasa Kalbu’, menciptakan suasana magis di panggung. Kris Dayanti lalu menutup segmen solo dengan lagu-lagu seperti ‘Cobalah Untuk Setia’ dan ‘Pilihlah Aku’, menyuguhkan penyampaian emosi lagu yang memukau.

Setelah penampilan solo yang memukau, 3 Diva kembali ke panggung sebagai grup untuk melanjutkan gelaran panggung mereka. Serangkaian lagu legendaris semakin menambah semarak suasana, seperti 'Tak Terduga', 'Salahkah Aku', dan 'Rembulan'. Para penonton terlihat sangat antusias, nampak banyak yang bergoyang dan bernyanyi bersama saat 3 Diva manggung. Penampilan mereka lalu diakhiri dengan lagu 'Semua Jadi Satu'.

“Terima kasih untuk dukungan yang luar biasa dari kalian. Banyak banget lagu yang ingin kami nyanyikan tapi tentu sudah kami pilihkan lagu-lagu yang bisa kita nyanyikan bersama,” ungkap Titi DJ, di panggung utama We The Fest.

Pilihan Editor: Tampil Perdana di Indonesia, Alec Benjamin Nyanyikan 14 Lagu di We The Fest 2024