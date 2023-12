Stephanie Poetri Rilis Single Baru, Healing Usai Jadi Korban Body Shaming

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Stephanie Poetri baru merilis single barunya berjudul 'A Little Bit of Light'. Lagu ini punya tempat spesial karena diciptakan langsung berdasarkan pengalaman hidupnya.

Pelantun lagu 'I Love You 3000' tersebut antuasias saat menceritakan kisah di balik karyanya. Lagu ini juga merupakan upaya healing tersendiri baginya usai belakangan banyak dicibir netizen dengan komentar body shaming di media sosial.

Stephanie Poetri Duet dengan Ibunda, Titi DJ

Pada Rabu, 27 Desember 2023, Stephanie menyapa para penggemarnya untuk mengumumkan perilisan lagu barunya. Tak sendiri, dalam lagu barunya ini, ia berkolaborasi dengan sang ibunda, penyanyi Titi DJ.

"Aku sudah berkarya sekitar 5 tahun dan akhirnya aku ngeluarin lagu pertama aku bareng Mama! Kita kerja sama dengan Mr. Andi Rianto, dan nama lagunya 'A Little Bit of Light'," ujar Stephanie Poetri di unggahan Instagram.

Makna Lagu A Little Bit of Light bagi Stephanie Poetri

Stephanie menjelaskan bahwa lagu 'A Little Bit of Light' berkisah tentang naik turunnya kehidupan manusia dan cara melewati titik terendah itu dengan sedikit cahaya. "Arti kata cahaya itu, bisa apapun positif yang membantu kita untuk tetap semangat," katanya menjelaskan arti cahaya.

Single barunya ini juga dibuat dari peristiwa yang belakangan menimpanya, yakni body shaming. Pada konten Instagram 19 Desember lalu, netizen dengan jahat mengomentari bentuk tubuh Stephanie Poetri. Padahal, ia sedang memperkenalkan makanan khas Indonesia di Kota New York.

"Nah ini pas banget dan time-nya memang rada aneh, tapi baru aja, aku nge-post video di mana banyak di komen-komennya yang nge-body shaming aku. Jujur aja rasanya enggak enak banget, tapi aku bisa move on karena sedikit cahaya itu. Salah satunya komen-komen kalian yang baik banget, yang ngingetin aku untuk selalu semangat, itu benar-benar ngebantu, jadi makasih ya," tutur putri Titi DJ dari mantan suami keduanya, Andrew Hollis.

Stephanie Poetri dan ibunya, Titi DJ merilis single baru. Foto: Instagram.

Melanjutkan inspirasinya dalam menulis lagu, Stephanie mengaku bahwa lagu ini memang ditulis dari pengalaman. "Jadi semoga kalian bisa dengarin lagu ini dan bisa tetap semeangat untuk lanjut. So all you need is 'A Little Bit of Light'!" ujarnya.

Titi DJ Ikut Menerjemahkan Liriknya

Tak hanya berkolaborasi dengan harmoni suara indahnya, Titi DJ juga mengungkap telah berperan penting dalam proses penulisan lagu 'A Little Bit of Light'. Selain menerjemahkan lirik asli dari anaknya, dia juga menambahkan bagian-bagian untuk melengkapi makna lagu.

"Stephanie khusus bikin lagu ini untuk berduet bersama sy, aaah terharuu. Lagu yg original liriknya dalam bahasa Inggris ini indah sekali. Lalu Stephanie minta sebagian liriknya diubah ke dalam bhs Indonesia. Lalu sy bikin liriknya tapi bagian chorusnya tetap dlm bhs Inggris. Karena dari situlah sy terinspirasi utk bikin lirik di bagian lain lagu tsb. Jadi sy tidak semata2 menerjemahkan lirik Inggris ke Indonesia, karena akan sulit dan sangat kaku bila begitu," tulis sang diva Indonesia di Instagram.

Meski proses rekaman dikerjakan secara terpisah, yakni Titi DJ di Jakarta sementara Stephanie Poetri di Los Angeles, keduanya akhirnya berhasil menyelesaikan lagu tersebut. Penyanyi 'Sang Dewi' itu mengungkap bahwa lagu kolaborasi in isudah tayang di kanal YouTube TITI DJ. "Selamat menikmati lagu dan visual lucu di video liriknya yang dibuat oleh Deisa @_thedayss," tulisnya.

