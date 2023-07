Cokelat Manggung di We The Fest 2023, Kikan Menangis Terharu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup band Cokelat tampil dengan formasi lengkap di We The Fest 2023 hari terakhir. Grup yang beranggotakan Kikan, Ernest, Edwin, Ronny, dan Ervin mengguncang panggung utama We The Fest yang digelar di GBK Sports Complex, Senayan, Jakarta, Minggu, 23 Juli 2023.

"Senang sekali malam hari ini Cokelat bisa tampil di panggung ini dan bertatap muka dengan teman-teman," kata Kikan, vokalis Cokelat. Penampilan Cokelat dibuka oleh lagu Kebyar Kebyar, Pergi, Salah, dan Kupilih Dia.

Penampilan Cokelat di panggung We The Fest begitu terasa spesial karena dua personelnya kembali bergabung. Kikan dan Ervin memutuskan hengkang dari Cokelat pada 2011. Kemudian mereka berdua kembali memperkuat Cokelat tetap di Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2022 lalu.

"Ini menjadi kesempatan spesial juga, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu bahwa saya dan Ervin baru saja kembali kembali," kata Kikan. "12 tahun enggak sama-sama, jadi malam ini sungguh menjadi satu malam yang istimewa untuk bisa berbagi energi dan cinta kepada teman-teman semua."

Band Cokelat tampil di We The Fest 2023, GBK Sports Complex, Senayan, Jakarta, Minggu, 23 Juli 2023. (TEMPO/Marvela)



Penonton yang didominasi oleh anak-anak muda begitu semangat menyambut kembalinya Cokelat dengan formasi 5 personel tersebut. Begitu ditanya Kikan, lagu-lagu apa saja yang ingin mereka dengarkan malam itu, terkumpul tiga yang paling banyak disebutkan, yaitu Jauh, Karma, dan Bendera.

Setelah menyelesaikan empat lagu pertama, Kikan terlihat begitu terharu melihat antusiasme penonton yang begitu besar menyambutnya kembali. Ia berkali-kali mengucapkan terima kasih atas kesempatan manggung di We The Fest tahun ini. Kikan mulai memainkan piano dan menyanyikan Luka Lama, lagu yang menurutnya cukup sulit dinyanyikan langsung.

Kikan langsung melanjutkannya dengan lagu Jauh. Namun sebelum mulai, Kikan tak kuasa menahan air matanya. Rekan-rekan satu bandnya berusaha mendekat dan menguatkan. Meski demikian, Kikan berhasil menyanyikan lagu Jauh dengan sempurna.

"Maaf ya. Ini adalah sebuah kehormatan besar untuk kami, Cokelat bisa ada di sini malam ini. Aku sebenarnya enggak tahu mau ngomong apa, tapi terima kasih banyak," kata Kikan dengan suara sedikit bergetar.

Tidak ingin berlama-lama terhanyut dalam suasana sendu, Kikan mengajak penonton untuk bergembira bersama. "Kita enggak boleh sedih-sedihan lagi, ayo semangat, angkat tangan kalian ke atas!" kata Kikan. Tiga lagu terakhir yang dibawakan adalah Segitiga, Karma, dan Bendera.

