The 1975 Absen, Sheila on 7 Jadi Kejutan di Malam Terakhir We The Fest 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Sheila on 7 menjadi penampil kejutan di malam terakhir We The Fest pada Minggu, 23 Juli 2023. Band asal Yogyakarta itu bak mengobati rasa kecewa penonton yang urung menonton The 1975.

SO7 membawakan set yang singkat namun padat selama pertunjukkannya di panggung utama We The Fest. Tidak sampai 10 lagu mereka mainkan. Namun tak ada satu pun lagu yang asing bagi pemirsa dan mereka berhasil memercikkan kegembiraan.

Sindiran Sheila on 7 untuk The 1975

"Kami Sheila on 75," kata sang vokalis Duta, menyinggung The 1975 setelah ia membawakan lagu pertama berjudul Kita.

The 1975 batal manggung di We The Fest malam ini, setelah kontroversi aksi panggung vokalis Matty Healy dengan rekan satu bandnya di Malaysia beberapa hari lalu. Dalam video yang viral di media sosial pada Jumat malam, 21 Juli 2023, Matty Healy terlihat mencium bassis Ross MacDonald di hadapan ribuan penonton Good Vibes Festival.

Sheila on 7 tampil di We The Fest, Minggu, 23 Juli 2023. (TEMPO/Marvela)

Sheila on 7 beberapa kali menyindir The 1975 di sela mereka membawakan lagu-lagunya di panggung We The Fest. Duta sempat berkelakar soal ciuman Healy di Malaysia - menyebut dia tak akan melakukan aksi serupa.

"Saya pilih-pilih lah, masa Adam," kata Duta merujuk pada bassis Sheila on 7.

Sheila on 7 Mendadak Tampil di We The Fest 2023

Sedangkan Eross mengakui bahwa bandnya baru ditawari oleh pihak We The Fest Minggu sore. Pada siang hari, Sheila on 7 memang ada agenda manggung di acara alumnus UGM di sekitar Ancol.

We The Fest mengumumkan Sheila on 7 sebagai penampil kejutan, beberapa jam sebelum mereka main pukul 21.00. Festival sebelumnya sudah mengumumkan rapper asal Amerika Serikat, ASAP Ferg, sebagai pengganti The 1975.

Pembatalan The 1975 tampil di Jakarta memang cukup membuat para fans kecewa. Khususnya dengan ulah yang dilakukan Healy di Malaysia. "Seharusnya dia bisa menyuarakan pandangannya di tempat lain," kata Fania, 27 tahun, yang mengakui sudah menggemari band asal dari Chesire itu sejak album pertama.

Akibat ulah The 1975, Pemerintah Malaysia terpaksa harus menghentikan semua agenda Festival di Kuala Lumpur dan The 1975 dilarang tampil lagi di Malaysia.

The 1975 tidak hanya membatalkan penampilannya di Jakarta. Tetapi juga di Taipei, Taiwan, yang seharusnya berlangsung pada Selasa, 23 Juli 2023.

Setlist Sheila on 7 di We The Fest 2023

- Kita

- Betapa

- Hari Bersamanya

- Film Favorit

- Seberapa Pantas

- Lapang Dada

- Melopat lebih tinggi

- Dan

- Pagi yang Menakjubkan