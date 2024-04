Fan Meeting Nichkhun: Hottest Indonesia Merahkan Balai Sarbini dengan Candle LED

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota boy group 2PM, Nichkhun menggelar fan meeting untuk Hottest (sebutan fans 2PM) Indonesia. Acara bertajuk “No.624 Nichkhun Fan Meeting in Jakarta” itu digelar di Balai Sarbini, Sabtu, 27 April 2024 pukul 19.00 WIB.

Acara jumpa penggemar tersebut menjadi eksklusif karena hanya digelar di Indonesia. Ini juga menandai kembalinya rapper dan visual 2PM itu ke Tanah Air setelah 9 tahun. Sebelumnya, pada 2015 silam Nichkhun pernah menyambangi Indonesia dalam gelaran konser “2PM World Tour Go Crazy in Jakarta”.

“Aku sangat merindukan kalian,” kata Nichkhun dalam acara fan meeting, semalam. Mendapat kesempatan untuk bertemu sang idola setelah sekian lama, Hottest Indonesia pun tak menyia-nyiakan kesempatan. Mereka membuat berbagai proyek dari fans untuk menyambut kedatangan penyanyi Thailand-Amerika itu.



Merahkan Balai Sarbini dengan Candle LED

Sejak acara fan meeting Nichkhun dimulai, Balai Sarbini disulap bak lautan merah oleh Hottest Indonesia. Cahaya merah ini berasal dari candle LED yang dipersiapkan penggemar di setiap kursi penonton bersama project kit lainnya.

Mengusung tema “The Sparkling Red Rendezvous with Nichkhun”, fan project ini membagikan sejumlah perlengkapan konser. Mulai dari hand banner, candle LED, goodie bag, hingga hand fan yang berjumlah terbatas.

Anggota 2PM, Nichkhun menggelar fan meeting bertajuk “No.624 Nichkhun Fan Meeting in Jakarta” di Balai Sarbini, Sabtu, 27 April 2024. TEMPO/Raden Putri



Hand Banner dan Video Fan Project untuk Nichkhun

Selain candle LED, Hottest Indonesia juga menyiapkan hand banner khusus untuk menunjukkan rasa cintanya kepada Nichkhun. “I will be your umbrella,” bunyi tulisan pada hand banner tersebut. Spanduk tangan kecil itu diangkat secara bersamaan ketika video fan project selesai ditayangkan.

Sementara itu, dalam video fan project mengulas kembali perjalanan Nichkhun selama menjadi seorang idola. Lagu “Let it Rain” pun dipilih untuk menjadi musik latarnya. Dalam kesempatan itu, video-video lawas ditampikan. Sayangnya, ekspresi Nichkhun ketika melihat video fan projeck itu tidak terlihat karena membelakangi penonton.



Hadiahkan Message Book untuk Nichkhun

Salah satu fan project yang dilakukan oleh Hottest Indonesia adalah pemberian Message Book sebagai hadiah untuk pelantun lagu “Lucky Charm” tersebut. Cendera mata ini diberikan penggemar kepada Nichkhun melalui iMei Indonesia selaku promotor acara.

Menurut akun X resmi Hottest Indonesia, @aihu_2pm, Message Book ini berisi pesan cinta dari penggemar untuk Nichkhun. Selain itu, ada juga berbagai gambar yang menunjukkan koleksi penggemar tentang hal-hal yang berhubungan dengan Nichkhun dan 2PM.



Fans Penuhi Balai Sarbini Sejak Sore Hari



Acara fan meeting Nichkhun baru dimulai pukul 19.00 WIB. Namun, antusiasme Hottest Indonesia sangat tinggi untuk bertemu sang idola. Balai Sarbini pun sudah dipenuhi para penonton sejak sore hari, sekitar pukul 17.00 WIB.

Semakin malam, suasana di lokasi acara semakin ramai. Para penggemar pun terlihat menggunakan dress code yang ditentukan All Hottest Indonesia United (AHIU), perkumpulan Hottest Indonesia. Adapun warna dress code yang dipilih adalah hitam, merah, dan putih.

RADEN PUTRI

