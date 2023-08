Sosok Andy Lau, Beradu Akting dengan Tony Leung dalam The Goldfinger

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Baru-Baru ini, GSCinemas mengunggah trailer film The Goldfinger, terlihat Andy Lau yang beradu akting dengan aktor kawakan Tony Leung.

Di The Goldfinger aktor Andy Lau memerankan tokoh seorang penyidik Komisi Independen Anti Korupsi di Hong Kong. Di film thriller ini dia akan beradu akting dengan Tony Leung yang berperan sebagai pendiri sebuah perusahaan.

Film ini mengundang antusiasme dari para pecinta film Hong Kong. Sebab, The Goldfinger menjadi tempat reuni Andy Lau dan Tony Leung. Sebelumnya, mereka berdua sudah pernah dipertemukan dalam film Internal Affairs pada 2002.

Dikutip dari CNA, The Goldfinger menceritakan tentang Carrian Group, sebuah perusahaan yang sukses. Namun, kesuksesannya harus terhenti karena skandal korupsi.

Profil Andy Lau

Andy Lau adalah aktor ternama dan penyanyi asal Hong Kong yang lahir pada 27 September 1961. Sebenarnya, ia memiliki nama asli Lau Fook-Wing, tetapi diganti menjadi Andy Lau Tak-Wah. Saat kecil, ia hidup bersama keluarganya di sebuah lingkungan kumuh bernama Diamond Hills. Sebab, lingkungan itu adalah tempat ayahnya bertugas sebagai pemadam kebakaran. Lau kecil memiliki perjuangan yang luar biasa untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ia rela untuk menempuh beberapa kilometer untuk mendapatkan air.

Walaupun hidup dalam masalah krisis keuangan, Andy Lau tetap menyelesaikan sekolahnya di Ho Lap Collage, Hong Kong. Pada usia 19 tahun, ia merelakan akademiknya untuk mengejar karier sebagai aktor.

Pada 1982 ia melakukan debutnya sebagai pemeran utama dalam The Emissary. Hasil dari serial tersebut mendapatkan peringkat tinggi. Berselang setahun, ia muncul kembali menjadi pemeran utama dalam Return of the Condor Heroes. Selain itu, Lau juga ikut berpartisipasi dalam acara TVB All-Star Challenge. Lau mendapatkan puncak popularitas melalui acara tersebut dan mendapatkan julukan TVB’s Five Tigers.

Setelah sukses membintangi berbagai serial televisi, ia memfokuskan diri untuk tampil dalam bidang film. Pada 1983, ia muncul dalam On the Wrong Track sebagai pemeran utama. Andy Lau juga muncul di Rich & Famous dan Tragic Hero.

Tak puas dengan bidang akting, ia akhirnya mencoba menunjukkan bakat lainnya melalui bernyanyi. Mengutip The Famous People, pada 1985, Lau meluncurkan album pertamanya bertajuk Only Know that I Still Love You. Namun, penampilan perdananya tidak cukup sukses. Ta berhenti di situ, Andy Lau kembali dengan album Would It Be Possible? Dan berhasil memenangkan Platinum Disk Award sebanyak 3 kali.

Penghargaan

-Hong Kong Film Awards 1988 - The Best Producer dalam film Made in Hong Kong

-Golden Bauhinia Awards 2000 - The Best Actor dalam film Running Out of Time

-Golden Bauhinia Awards 2001 - The Best Actor dalam film A Fighter’s Blues

-Hong Kong Film Awards 2012 - The Best Actor dan The Best Producer dalam film A Simple Life

