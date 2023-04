Klik Film Hadirkan Pemenang Hong Kong Film Awards di Chinese Film Parade untuk Isi Libur Lebaran

TEMPO.CO, Jakarta - Layanan menonton film secara streaming, Klik Film menyajikan libur lebaran 2023 dengan menghadirkan Chinese Film Parade. Ada puluhan judul film yang ditayangkan mulai 1 April 2023, di antaranya 2046, As Tears Go By, Days Of Being Wild, In The Mood For Love, Chungking Express, Fallen Angels, Project Gotenberg, Mama's Affair, Ranging Fire, Hand Rolled Cigarette, Bodyguards And Assassins, Wu Xia, Cold War, dan Internal Affairs.

Direktur Klik Film, Frederica mengatakan, film-film Asia terbaik yang tidak dapat tayang secara legal di Indonesia, akan dihadirkan di layanan menonton premium ini. "Klik Film mencoba untuk menghadirkan film-film terbaik dari negara-negara Asia. Bulan ini, kami menghadirkan film-film Chinese terbaik, mudah-mudahan bisa menjadi teman untuk mengisi liburan lebaran," kata dia dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Selasa, 4 April 2023. .

Berikut sinopsis deretan film dalam Chinese Film Parade yang bisa ditonton di Klik Film, .

2046

Selama beberapa tahun, beberapa wanita masuk ke kehidupan penulis science fiction setelah dia kehilangan cinta sejatinya. Dalam ajang 24th Hong Kong Film Awards, 2046 berhasil mendapatkan penghargaan Best Actor, Best Actress, Best Cinematography, Best Art Direction, Best Costume Design and Make Up, dan Best Original Film Score

As Tears Go By

Wah adalah anggota geng tingkat menengah yang jatuh cinta pada sepupu cantiknya. Tapi dia juga harus terus melindungi rekan dan sahabatnya dengan temperamen yang mudah berubah, Fly. Di ajang pemghargaan 8th Hong Kong Film Awards film ini sukses menyabet penghargaan Best Supporting Actor dan Best Art Direction

Days of Being Wild

Seorang pria berusaha mencari tahu siapa ibu kandungnya setelah wanita yang membesarkannya mengatakan hal sebenarnya. Dalam 10th Hong Kong Film Awards, film ini mendapatkan penghargaan Best Film, Best Director, Best Actor, Best Cinematography dan Best Art Direction.

In the Mood for Love

Dua tetangga membangun hubungan yang kuat setelah menduga pasangan mereka selingkuh. Tapi mereka sepakat bahwa hubungan mereka harus tetap platonis agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Di festival film 20th Hong Kong Film Awards, film ini sukses meraih Best Actor, Best Actress, Best Film Editing, Best Art Direction dan Best Costume & Make Up Design

Chungking Express

Dua polisi Hong Kong yang melankolis jatuh cinta. Seorang polisi jatuh cinta kepada sosok wanita misterius dari dunia para penjahat, satunya lagi dengan pelayan cantik di restoran larut malam yang sering dia kunjungi. Dalam ajang 14th Hong Kong Film Awards film ini meraih penghargaan Best Film, Best Director, Best Actor dan Best Film Editing

Fallen Angels

Drama kriminal berlatar Hong Kong ini mengikuti kehidupan seorang pembunuh bayaran yang berharap bisa keluar dari pekerjaan tersebut, dan partner perempuannya yang sulit ditangkap. Diajang festival 15th Hong Kong Film Awards film ini mendapatkan penghargaam Best Supporting Actress, Best Cinematography dan Best Original Film Score

Project Gutenberg

Kepolisian Hong Kong sedang mengejar kelompok pemalsu yang dipimpin dalang dengan nama kode “Painter”. Demi mengetahui identitas aslinya, kepolisian merekrut anggota geng Lee Man untuk mengungkap identitas rahasia “Painter”. Diajang 38th Hong Kong Film Awards film.ini mendapat penghargaan Best Film, Best Director, Best Screenplay, Best Cinematography, Best Film Editing, Best Art Direction dan Best Costume & Make Up Design

Mama's Affair

Mantan manajer bakat dan ibu tunggal menemukan bintang baru, menghidupkan kembali kariernya. Namun, pengabdiannya pada sang bintang menyulut kecemburuan putra remajanya, dan dia berjuang untuk menyeimbangkan keluarga dan kariernya. Dalam ajang 41st Hong Kong Film Awards film ini masuk dalam nominasi Best Actress, Best Supporting Actor, Best New Performer dan Best Original Film Song

Bodyguards and Assassins

Pada 1905, Sun Yat-Sen, seorang revolusioner, mengunjungi Hong Kong untuk membahas rencana menggulingkan Dinasti Qing bersama anggota Tongmenghui. Tapi saat mereka mengetahui bahwa pembunuh telah diperintahkan untuk membunuhnya, mereka membentuk kelompok pelindung untuk mencegah serangan. Di 29th Hong Kong Film Awards film ini meraih oenghargaan, Best Film, Best Director, Best Supporting Actor, Best Action Choreography, Best Cinematography, Best Art Direction, Best Costume & Make Up Design, Best Original Film Score.

Cold War

Departemen kepolisian sudah lama tidak tergoyahkan sampai malam ini saat pembajak menculik 5 polisi yang sangat terlatih. Pesan misterius dari para pembajak mengungkap adanya mata-mata dalam unit kepolisian. Di 32nd Hong Kong Film Awards film berhasil meraih penghargaan Best Film, Best Director, Best Actor, Best Screenplay, Best Film Editing, Best Original Film Score, Best Sound Design, Best Visual Effects dan Best New Performer.

Infernal Affairs

Kisah tentang seorang mata-mata dalam departemen kepolisian dan seorang polisi yang menyamar. Tujuan mereka sama: mencari tahu siapa mata-matanya, dan siapa polisinya. Di 22nd Hong Kong Film Awards film ini meraih penghargaan Best Film, Best Director, Best Actor, Best Supporting Actor, Best Screenplay, Best Film Editing dan Best Original Film Song.

