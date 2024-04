Kenalan dengan Lin Yi, Pemain Drama Everyone Loves Me yang Jago Akting dan Menari

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lin Yi merupakan aktor Cina sedang populer saat ini, termasuk di Indonesia. Terakhir dia membintangi drama Everyone Loves Me yang tayang sejak awal Maret 2024 dan memerankan karakter utama sebagai kreator gim video.

Aktor kelahiran Hebei 11 Januari 1999 ini mengawali karier di dunia hiburan sebagai dengan tampil sebagai bintang tamu dalam program televisi pada 2008. Kemudian dia juga tampil dalam beberapa program seperti Handsome Youth Society.



Put Your Head on My Shoulder (2019) menjadi drama debut Lin Yi. Penampilan pertama pria yang memiliki tinggi 185 sentimeter ini langsung mencuri perhatian penggemar drama. Semenjak itu ia laris membintangi film dan drama. Dalam satu tahun setidaknya ada dua proyek drama yang melibatkannya. Tahun 2024 ini Lin Yi terlibat dalam empat proyek drama, salah satunya Everyone Loves Me yang tayang di Viu.

Drama Lin Yi lainnya yang tayang tahun ini adalah Angels Fall Sometimes. Di situ dia berperan sebagai penderita ALS yang tengah berjuang untuk hidup. Selain itu Lin Yi juga membintangi Memory of Encaustic Tile.



Lin Yi dan Landy Li dalam drama Angels Fall Sometimes. Dok. WeTV

Lin Yi Kuliah Jurusan Tari

Tak hanya berbakat akting, sebagai lulusan Beijing Sport University, jurusan International Standard Dance ini juga luwes menari. Di akun Instagramnya @iam_linyi, ia sempat memamerkan video saat ia ditantang menari bersama anggota girl group Korea Selatan, NewJeans.

Meski kebanyakan aktor Cina lebih aktif di Weibo, Lin Yi yang sadar punya banyak penggemar di luar Cina lumayan sering mengunggah foto di akun yang punya 5 juta follower itu. Termasuk fotonya dengan kucing oranye kesayangannya.



Drama Cina bergenre romantis itu mengisahkan Yue Qian Ling (diperankan oleh Zhou Ye) yang sudah lama secara diam-diam menyukai Gu Xun (diperankan oleh Lin Yi). Qian Ling mulai menyukai Gu Xun sejak bertemu dalam permainan perang-perangan. Meski teman satu kampus, keduanya tidak saling kenal.

Lin Yi dalam drama Everyone Loves Me. Dok. Viu

Kesempatan untuk dekat dengan Gu Xun lenyap ketika Qian Ling yang bekerja di perusahaan game memutuskan berhenti bekerja, tepat saat Gu Xun diterima bekerja di perusahaan itu. Lebih sedih karena Gu Xun tidak mengenalinya.

Kecewa, Yue Qian Ling yang kecewa melampiaskan rasa frustasinya melalui gim video daring. Dalam permainan Qian Ling memakai nama Sticky Dough Twist. Teman sesama pemain game memperhatikan dan menunjukkan kekhawatirannya. Diam-diam salah satu pemain game dengan identitas Campus Hunk menyukai Sticky Dough Twist. Campus Hunk tak lain adalah Gu Xun.

Dalam acara kelulusan kampus, Qian Ling nekat menyatakan perasaannya. Sayang, ia mendapat penolakan yang membuatnya malu. Siapa sangka kalau kemudian keadaan menjadi terbalik, setelah Gu Xun menyadari kalau Sticky Dough Twist yang ia kenal dan sukai di gim adalah Qian Ling. Sekarang, Gu Xun berbalik mencari perhatian Qian Ling.

