Sinopsis Amidst a Snowstorm of Love, Drama China yang Viral di Sosmed

TEMPO.CO, Jakarta - Drama China, Amidst a Snowstorm of Love sedang ramai diperbincangkan oleh netizen hingga viral di media sosial. Potongan-potongan video romantis dari drama yang menampilkan Leo Wu dan Zhao Jinmai sebagai pemeran utama ini banyak tersebar bahkan diputar jutaan kali.

Sinopsis Amidst a Snowstorm of Love

Bercerita tentang Yin Guo (Zhao Jinmai), seorang pemain biliar profesional, tinggal di New York selama beberapa bulan untuk pertandingan terbuka. Secara kebetulan, dia bertemu Lin Yiyang (Leo Wu). Setelah bergaul, dia menyadari bahwa Lin Yiyang juga sangat berbakat.

Lin Yiyang seorang pemain biliar yang pernah membuat kesalahan ketika dia masih muda. Dia bersikap sembrono. Dalam suatu pertandingan tanpa sengaja menyakiti wasit karena keberatan atas hukuman. Dia kemudian meninggalkan biliar kesayangannya selama lebih dari sepuluh tahun dan pergi ke luar negeri.

Amidst a Snowstorm of Love yang dibintangi Leo Wu dan Zhao Jinmai. Dok. WeTV

Meski begitu, Lin Yiyang tidak pernah menyerah pada biliar. Kehadiran Yin Guo mengubah hidupnya. Lin Yiyang jatuh cinta pada Yin Guo. Dengan bantuan Yin Guo, Lin Yiyang kembali ke dunia biliar. Demi masa depan mereka, dia memutuskan untuk kembali ke arena dan memenuhi mimpinya bertahun-tahun yang lalu.

Kapan dan di Mana Amidst a Snowstorm of Love Tayang?

Drama yang diadaptasi dari novel berjudul sama karya Mobao Feibao ini bisa ditonton secara resmi oleh pecinta drama China di Indonesia. Amidst a Snowstorm of Love tayang di WeTV sejak Jumat, 2 Feburari 2024 dengan judul Bahasa Indonesia, Badai Cinta. Total Amidst a Snowstorm of Love memiliki 30 episode dengan durasi masing-masing 45 menit.

Tim produksi melakukan perjalanan ke Finlandia melintasi 3 negara dan melakukan perjalanan ke 11 kota untuk membuat ulang adegan badai salju seperti di dalam novel. Untuk menciptakan peran pemain biliar profesional dalam drama tersebut, kru secara khusus mengundang 2 pelatih tim nasional China.

