Xu Kai Senang Datang ke Indonesia, Makan Nasi Goreng hingga Berpantun

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Cina, Xu Kai akhirnya bisa menyapa langsung penggemarnya di Jakarta pada Jumat, 1 Desember 2023. Kedatangan perdananya kali ini dalam rangka pengumuman Xu Kai sebagai Global Ambassador WeTV.

Kesan pertama Xu Kai terhadap Indonesia sangat baik. Xu Kai yang sudah tiba di Jakarta sejak Kamis malam, 30 November 2023, sudah sempat menyicipi nasi goreng sebelum bertemu penggemarnya. "Ini pertama kalinya saya datang ke Indonesia. Saya senang sekali karena udaranya sedang bagus. Saya sudah mencoba makanan Indonesia, nasi goreng, enak," kata Xu Kai.



Xu Kai Sapa Penggemar Pakai Bahasa Indonesia

Dalam kesempatan tersebut, Xu Kai juga rupanya sudah menyiapkan sapaan spesial untuk penggemarnya dalam Bahasa Indonesia. Meski terbata-bata, Xu Kai berhasil membuat penggemarnya histeris.

"Halo saya Xu Kai. Saya senang sekali bisa datang ke Indonesia dan bangga bisa diundang di sini. Saya juga senang bisa ketemu kalian semua fans. Selalu dukung saya. Makasih," kata Xu Kai.



Aktor Cina, Xu Kai menyapa penggemarnya di Jakarta pada Jumat, 1 Desember 2023. TEMPO/Marvela

Aktor dan model berusia 28 tahun itu juga sempat ditanya mengenai kriteria pasangan yang diinginkan. Xu Kai menjawabnya dengan sederhana bahwa ia menginginkan pasangan yang baik hati dan berkarisma, seperti para penggemarnya.



Xu Kai Berpantun: I Love You Sekebon

Setelah memberikan hadiah kepada 5 penggemar beruntung, Xu Kai menutup sesi jumpa penggemarnya dengan pantun. Kali ini Xu Kai membawa secarik kertas berisi pantun dalam Bahasa Indonesia yang kemudian dibacakan di atas panggung. "Ikan pari nonton TV, ikan hiu makan abon. Halo user Telkomsel dan WeTV, I love you sekebon," kata Xu Kai sambil membaca tulisan di kertas.

Chief Marketing Officer Telkomsel Derrick Heng (kiri) dan Head of WeTV Kaichen Li (kanan) memperkenalkan Xu Kai (tengah) sebagai Global Ambassador WeTV, di Jakarta pada Jumat, 1 Desember 2023. TEMPO/Marvela

Selain memperkenalkan Xu Kai sebagai Duta Global, acara tersebut sekaligus menjadi peluncuran kerja sama WeTV dengan Telkomsel. Kerja sama tersebut memberikan akses eksklusif berlangganan WeTV VIP Mobile dalam berbagai macam paket kuota data. Acara tersebut turut dihadiri oleh Kaichen Li Head of WeTV, Lesley Simpson Country Head WeTV Indonesia, Xu Kai Global Brand Ambassador WeTV, Derrick Heng Chief Marketing Officer Telkomsel, dan Nirwan Lesmana Vice President Digital Lifestyle Services Telkomsel.

Di WeTV, Xu Kai telah membintangi banyak serial drama modern maupun kolosal, seperti Story of Yanxi Palace, Arsenal Military Academy, Ancient Love Poetry, Falling into Your Smile, Royal Feast, Lost in the Kunlun Mountains, She and Her Perfect Husband, Snow Eagle Lord, dan yang sedang tayang Wonderland of Love. Selain itu, beberapa serial drama yang dibintangi Xu Kai juga akan tayang di WeTV, seperti Story of Joy, Sword and Fairy, dan As Beautiful As You.

