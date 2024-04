3 Fakta Film Joker 2, Duet Antagonis yang Suka Stand Up Comedy dan Bernyanyi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Trailer Joker 2 atau Joker: Folie à Deux resmi dirilis oleh Warner Bros Pictures pada Rabu, 10 April 2024. Ini film yang disutradarai oleh Todd Phillips dan dibintangi oleh Joaquin Phoenix. Joker: Folie à Deux merupakan sekuel lanjutan dari film joker sebelumya yang dirilis pada 2019. Film ini mengikuti kisah perjalanan Joker, seorang stand-up comedian dan badut paruh waktu bernama Arthur Fleck. Apa saja hal menarik dari film ini?

1. Karakter baru Harley Quinn

Sekuel sebelumnya hanya menampilkan karakter utama Joker, namun pada sekuel kali ini ia akan ditemani oleh Harleen Quinzel atau Harley Quinn yang diperankan oleh Lady Gaga.

Trailer pertama Joker 2 pun memperlihatkan bagaimana kehidupan Arthur Fleck sekarang, yang kini menjadi pasien rumah sakit jiwa di Arkham Asylum. Di situlah Arthur pertamakali akan bertemu dengan karakter Harley Quinn.

Arthur kemudian tampil di berbagai panggung bersama dengan Harley Quinn yang dianggap sebagai inspirasi gilanya.

2. Lokasi syuting film Joker 2

Syuting Joker 2 dimulai di Los Angeles pada Desember 2022. Selain tampilan pertama yang dirilis melalui media sosial resmi, Vulture melaporkan lokasi sebenarnya pada Maret, ketika para penggemar mulai membagikan momen yang diketahui di lokasi syuting.

Penggemar melihat Joaquin Phoenix sebagai Arthur Fleck dan aktor tak dikenal yang juga berpakaian seperti Joker berlari di jalanan pusat kota LA. Pemeran utama pria itu mengenakan setelan abu-abu berdebu lengkap dengan riasan badut yang tercoreng dan darah palsu di telinganya.

Lokasi syuting tambahan bocor setelah produksi dilakukan lintas negara, yaitu ke New York dan New Jersey. Joker 2 memfilmkan adegan Arkham Asylum di Rumah Sakit Isolasi Essex County yang ditutup.

Sebagian besar film dikatakan berpusat pada pertemuan Joker dan Harley Quinn di rumah sakit jiwa, menjadikan lokasi di New Jersey sangat penting. Adegan tambahan difilmkan di luar gedung pengadilan di New York dan tangga Joker di Bronx. Produksi dilaporkan selesai pada 4 April 2023.

3. 15 lagu terkenal di film Joker 2

Joker 2 akan tayang di bioskop pada 4 Oktober 2024, tepat lima tahun setelah film pertamanya. Ini akan menjadi film musikal yang sebagian besar lagunya terkenal. Setidaknya akan ada 15 lagu terkenal yang dibuat ulang khusus untuk film ini.

Satu-satunya lagu yang disorot dalam trailer Joker 2 adalah "What the World Needs Now Is Love". Kemungkinan besar itu akan menjadi salah satu lagu yang dibawakan dalam film Joker 2 mendatang.

Ada juga satu atau dua lagu asli untuk ditambahkan ke versi final. Detail mengenai siapa yang akan menulis lagu tersebut, atau penyanyinya belum diungkapkan.

Dikabarkan, Hildur Guðnadóttir, komposer pemenang Oscar untuk film pertama Joker, dikatakan “menanamkan isyarat (musik) yang khas dan menghantui” ke dalam setiap lagu. Warner Bros. menolak berkomentar mengenai hal ini.

Sejumlah film sebelumnya yang mengusung konsep musikal jukebox atau dikenal menampilkan lagu-lagu populer, sering kali mencapai kesuksesan box office. Contohnya termasuk Mamma Mia! (2008) dan Moulin Rouge! (2001), yang terakhir menerima delapan nominasi Oscar.

