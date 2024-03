Deretan Kontroversi Diva Nyentrik Lady Gaga

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kehidupan Lady Gaga diva nyentrik asal Amerika Serikat kerap diperbincangkan selain karena prestasi dan karya-karyanya yang sukses besar. Perempuan bernama asli Stefani Joanne Agelina Germanotta ini juga kerap mendulang atensi karena sederet kontroversinya.

Berikut adalah sejumlah kontroversi Lady Gaga, yang baru-baru ini berakting di film Joker: Folie a Deux, di sepanjang karirnya yang menyita perhatian publik:

1. Gaun yang terbuat dari daging

Lady Gaga mengenakan pakaia yang terbuat dari daging hewan mati rancangan Franc Fernandez ketika ia menghadiri MTV Video Music Awards. Tampilannya itu kemudian menimbulkan pertanyaan publik terhadap nilai seni dari gaunyang dikenakan.

2. Born This Way

“Ciptaan” Gaga ini dianggap sudah mencapai level keanehan ekstrim. Pada sampul album Born This Way, Gaga terlihat seperti manusia siluman. Bagian kepalanya ada di bagian atas stang sepeda motor dengan ekspresi wajah menggeram dan rambut awut-awutan, bahunya menjelma jadi setang sepeda motor dengan dua tangan menjadi “besi” yang tersambung pada roda motor bagian depan. Badannya tak lagi terlihat seperti manusia, tetapi menjadi sadel sepeda motor.

3. Burlesque

Tahun 2010, Gaga diwawancara kritikus rock The Telegraph Neil McCormick. Perempuan kelahiran 28 Maret 1986 ini bercerita sebelum dia terkenal seperti sekarang, sumber pendapatan utamanya adalah dengan menjadi penari Burlesque. “Saya di atas panggung hanya mengenakan thong (celana dalam minim yang tidak menutupi bagian bokong) yang talinya menggantung di bokong saya, lampu sorot yang menyinari rambut, menari go-go untuk Black Sabbath, dan menyanyikan lagu-lagu tentang seks oral,” kata Gaga. Dan lagu-lagu semacam ini pun tampak dalam lagu-lagu Gaga sekarang, minus tentang Black Sabbath.

4. Video Mesum

Gaga menuai kecaman terbuka karena video-video klipnya. Dalam video-videonya, ia kerap tampil separuh hingga sepenuhnya telanjang. Gaga menyajikan seks masokis seperti dalam Telephone serta mencampurkan adegan seks dan religi dalam Alejandro

5. Gugatan dari mantan pacar

Gugatan itu datang dari Rob Fusari, mantan pacarnya pada 2010. Fusari tak sekedar mantan pacar, tapi pria ini adalah rekan bisnis dan produsernya. Fusari adalah orang yang memberi nama Lady Gaga, sekaligus membentuk gaya Gaga hingga terkenal. Ia menuntut Gaga. Ia menuntut Gaga seniali US$ 30,5 juta. Walau akhirnya mereka memutuskan menyelesaikan kasus di luar pengadilan.

6. Es Krim Rasa Air Susu Ibu

Covent Garden Ice Cream Parlour The Icecreamists. Perusahaan ini pernah meluncurkan rasa baru pada produk es krimnya yang dinamai “Baby Gaga”. Yang memiliki campuran kacang poling dengan vanila, lemon dan air susu ibu. Ternyata gaga tidak menyukainya dan mengancam mengambil tindakan hukum

7. Terbiasa menggunakan Baju Aneh

Jauh sebelum mengenakan gaun yang terbuat dari daging hewan mati, ternyata Gaga kerap mengenakan serangkaian pakaian yang nyeleneh. Misalnya baju Red Riding Hood alias seperti dalam cerita dongeng “ Si Tudung Merah”, baju seperti surai singa dan sangkar burung, serta pakaian ala mandi busa.

8. Biseksual

Gaga pernah mengaku menyukai sesama jenis, sekaligus menyukai lawan jenis. Pandangannya mengenai biseksual juga terlihat dalam lagu hit Poker Face.

9. Lady Gaga and The Sociology of Fame

Lady Gaga menjadi perdebatan dalam hal budaya populer karena penampilannya, musik pop dan gaya busananya. Profesor Mathieu Deflem dari University of South Carolina pun menjadikannya sebagai penelitian dan membuat kajian akademis berjudul Lady Gaga and the Sociology of Fame.

10. Judas Song

Mengulang kehebohan lagu dan video klip Alejandro yang dianggap menghujat religi, Gaga kembali meluncurkan lagu Judas Song yang liriknya, Lady Gaga menyatakan cintanya pada Yudas, rasul yang menghianati Yesus atau Isa Almasih. Lagu ini bocor menjelang paskah, banyak pihak menuding ini sengaja dilakukan dan merupakan bagian dari promosi.

