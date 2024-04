Trailer Joker 2: Pertemuan Pertama Joaquin Phoenix dan Lady Gaga

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Trailer Joker 2 atau Joker: Folie à Deux akhirnya resmi dirilis oleh Warner Bros. Pictures pada Rabu pagi, 10 April 2024 waktu Indonesia. Semalam, rumah produksi sudah lebih dulu merilis teaser trailer yang berhasil mendapat sambutan positif terutama untuk akting Joaquin Phoenix sebagai Arthur Fleck atau Joker.

Trailer pertama Joker 2 memperlihatkan bagaimana kehidupan Arthur Fleck saat ini, yang kini menjadi pasien rumah sakit jiwa di Arkham Asylum. Di situlah Arthur pertama kali akan bertemu dengan Harleen Quinzel atau Harley Quinn yang diperankan oleh Lady Gaga.



Setelah pertemuan kebetulan tersebut, mereka berencana untuk melepaskan diri mereka dan menghadapi dunia di luar sel. Hal itu membawa mereka ke jalanan Gotham, tempat Joker dan Harley Quinn menari dan berputar-putar di sekitar kota dengan gagah.

"Aku bukan siapa-siapa. Aku belum pernah melakukan apa pun sepertimu," kata Harley Quinn, yang seolah menembak kepalanya sendiri dengan tangan membentuk pistol ke arah Joker.

Poster film Joker 2 atau Joker: Folie à Deux yang dibintangi Joaquin Phoenix dan Lady Gaga. Dok. Warner Bros. Pictures

Secara umum, banyak sekali momen-momen yang menunjukkan energi kacau mereka yang akan terasa di sepanjang Joker: Folie à Deux, mulai dari aksi kriminal hingga sedikit gambaran terhadap musikalitas. Satu-satunya lagu yang disorot dalam trailer Joker 2 adalah "What the World Needs Now Is Love". Kemungkinan besar itu akan menjadi salah satu lagu yang dibawakan dalam film Joker 2 mendatang.



Perubahan Joker: Tidak Sendirian Lagi

Film pertama yang dirilis pada 2019 menyoroti kisah asal mula Joker, seorang stand-up comedian dan badut paruh waktu bernama Arthur Fleck. Kini dalam sekuelnya, dia tampil di berbagai panggung dengan Harley Quinn sebagai inspirasi gilanya.

"Kuberitahu apa yang berubah, aku tidak lagi sendirian," kata Joker dalam trailer Joker 2.

Beberapa waktu lalu, sutradara Todd Phillips mengatakan dia dan Joaquin Phoenix selalu berbicara tentang membuat sekuel Joker ini. “Kami sangat menyukai karakter Arthur, tapi kami tidak ingin membawa sial pada film (aslinya),” kata Phillips. “Kami memilih Gaga karena dia ajaib.”

Joker 2 akan tayang di bioskop pada 4 Oktober 2024, tepat lima tahun setelah film pertamanya. Ini akan menjadi film musikal yang sebagian besar lagunya terkenal. Setidaknya akan ada 15 lagu terkenal yang dibuat ulang khusus untuk film ini.

VARIETY | SCREEN RANT

