Warner Bros Siap Produksi The Matrix 5

TEMPO.CO, Jakarta - Trilogi The Matrix, sebelum menjadi jilid selanjutnya, telah mengubah segalanya tentang pembuatan film dalam ide fiksi ilmiah dan hal efek visual. Banyak sekali orang yang masuk ke dalam bioskop, membuat otak mereka terguncang dan rahang mereka terangkat ke lantai.

The Matrix benar-benar menjadi titik balik bagi semua film genre fiksi ilmiah untuk diikuti. Sementara visualnya tetap menakjubkan hingga saat ini, kedalaman dan pemikiran di sekitar cerita dan eksekusinya tetap menjadi salah satu konsep yang mencengangkan.

Terkadang sebuah film muncul dan membuat kita mempertanyakan realitas kita sendiri, The Matrix melakukan hal itu. Aktor Keanu Reeves, Carrie Anne Moss, Laurence Fishburne dan Hugo Weaving memainkan peran utama dan kecemerlangannya disatukan oleh keluarga Wachowski.

The Matrix 5 akhirnya diumumkan, dan waralaba ini menuju ke arah yang baru setelah The Matrix: Ressurection. Dirilis pada tahun 1999, The Matrix merupakan representasi sinematik yang sempurna dari ketakutan sebelum milenium dari Wachowski bersaudara, dan meninggalkan kesan pada genre fiksi ilmiah dan aksi yang belum pudar.

Karakter, kutipan, kostum, dan konsep semuanya telah memasuki kesadaran budaya, dan meskipun sekuelnya pada tahun 2003 (The Matrix Reloaded dan The Matrix Revolutions) gagal memberikan kesan yang sama, trilogi ini tetap menjadi bagian penting dalam sejarah perfilman.

Meskipun ada rumor tentang kelanjutan atau reboot yang tak ada habisnya, duo Wachowski dengan gigih menolak film Matrix keempat, tetapi pengumuman yang tak terelakkan itu akhirnya datang pada tahun 2019.

The Matrix Resurrection gagal memenuhi ekspektasi penonton saat tayang perdana pada tahun 2021, dan itu juga merupakan bencana finansial. Sambil menghindari klimaks, akhir dari The Matrix Resurrections memiliki akhir yang terbuka, dan popularitas yang luar biasa dari waralaba yang telah dikenal telah mengilhami Warner Bros. untuk memberi lampu hijau pada The Matrix 5.

Dilansir pada Screenrant.com, Meskipun membutuhkan waktu hampir 3 tahun untuk mengumumkannya, Warner Bros. akhirnya mengungkapkan rencana untuk The Matrix 5 pada bulan April 2024. Sekuel yang diumumkan ini tidak terlalu mengejutkan mengingat potensi menguntungkan dari franchise ini dan The Matrix Resurrections penuh dengan lelucon tentang harapan Warner yang lebih besar untuk seri ini. Satu-satunya detail yang diketahui saat ini tentang The Matrix 5 adalah bahwa Drew Goddard akan menyutradarai film ini, yang menandai pertama kalinya Wachowski bersaudara tidak menjadi sutradara.

Setelah akhir yang relatif tidak berdarah, ada kemungkinan bahwa sebagian besar anggota pemeran The Matrix Resurrection dapat kembali untuk The Matrix 5.

Tandem Neo dan Trinity merupakan bagian integral dari episode-episode The Matrix, sehingga Keanu Reeves dan Carrie-Anne Moss menjadi inklusi yang penting. Selain itu, Smith yang diperankan oleh Jonathan Groff akan menjadi penjahat yang logis, dan ia juga dapat kembali. Yang masih belum pasti adalah Analyst dari Neil Patrick Harris, dan meskipun ia dapat kembali, ia mungkin tidak akan menjadi penjahat utama karena ia menjawab kekuatan yang lebih tinggi. Semua ini hanyalah spekulasi belaka, karena belum ada pemeran yang diumumkan.

