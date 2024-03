Film Troll Factory: Sinopsis dan Para Pemerannya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film thriller terbaru Korea berjudul Troll Factory tayang di bioskop Korea Selatan pada 27 Maret 2024. Dikutip dari Soompi dalam poster dan cuplikan yang dibagikan, menampilkan tiga anggota Troll Factory– bernama team allep, ada Kim Sung Cheol , Kim Dong Hwi, dan Hong Kyung —dengan nama panggilan samaran yang tertulis di wajah mereka. Panggilan ini kemudian menimbulkan pertanyaan tentang identitas mereka yang sebenarnya.

Sinopsis Troll Factory

Troll Factory merupakan film yang menceritakan perjalanan seorang jurnalis bernama Im Sang Jin (Son Suk Ku). Suatu ketika Sang Jin mencoba untuk mengungkap kasus yang melibatkan para pengusaha besar di Korea Selatan. Namun, pengaruh yang kuat dari perusahaan membuat Sang Jin dipecat, karena membahayakan kantor tempatnya bekerja.

Tak lama setelah itu, seorang anonim menyebarluaskan perihal keberadaan Troll Factory online yang memanipulasi opini publik. Mengetahui hal tersebut Sang Ji memulai upaya untuk mengungkap kebenaran dan merebut kembali posisinya.

Profil Pemeran Troll Factory

1. Son Suk Ku

Dikutip dari My Drama List, Son Suk Ku tak hanya dikenal sebagai aktor, tetapi juga pemain teater, produser, dan sutradara film pendek. Ia lahir pada 7 Februari 1983. Son Suk Ku memulai karier di industri hiburan mendapat peran di teater kecil, setelah itu dia berhasil mendapat peran utama dalam film indie.

Pada 2014, ia menjadi direktur seni dan aktor panggung, menulis ulang naskah untuk drama panggung season ke-5 Love is Burning yang diadaptasi dari Fool for Love karya Sam Shepard. Dari sana, ia memulai debutnya dalam serial untuk musim kedua Netflix Sense8 tahun 2017.

Setahun setelah itu, ia mendapat peran utama untuk drama Matrimonial Chaos. Tahun 2021, Son Sukku mencoba debut penyutradaraan untuk segmen film antologi berjudul Unframed. Ia mulai dikenal sebagai aktor setelah berperan sebagai sosok antagonis di film The Roundup tahun 2022.

2. Kim Sung Cheol

Kim Sung Cheol lahir pada 31 Desember 1991. Minatnya berakting mulai dikembangkan saat masuk dalam seni teater. Ia memilih menjadi aktor musikal yang kemudian membawanya mendapat banyak penghargaan.

Drama musikal pertamanya berjudul Puberty tahun 2014. Tahun berikutnya, ia mendapat penghargaan Rookie Pria untuk Aktor Musikal Terbaik di Stage Talk Audience Choice Awards. Dia juga menerima penghargaan untuk kategori Aktor Pendatang Baru Terbaik lainnya di Korea Musical Awards 2017 atas penampilannya dalam film thriller berjudul Sweeney Todd.

Pada 2017 Prison Playbook menjadi drama pertama dia sebagai pemeran pendukung. Selanjutnya dia membintangi sejumlah drama seperti Arthdal Chronicles, Sweet Home, dan Vincenzo.

3. Kim Dong Hwi

Dikutip dari My Drama List Kim Dong Hwi lahir pada 26 Desember 1995. Dong Hwi pertama kali muncul setelah menjadi salah satu bintang tamu di acara televisi Running Man pada 2010. Ia memulai debut aktingnya sebagai pemeran utama pada 2018 dalam film berjudul Where to Go. Ia beberapa kali menjadi pemeran pendukung dalam drama.Pada 2022 aktor ia mendapat peran utamanya dalam drama musim kedua Missing The Other Side. Tahun berikutnya ada The Deal dan 80 Billion Boy.

4. Hong Kyung

Hong Kyung lahir pada 14 Februari 1996. Sejak kecil Hong Kyung memiliki keinginan untuk menjadi aktor. Hal itulah yang membuat dirinya memutuskan untuk mengambil jurusan teater dan film di Universitas Hanyang sebelum debut aktingnya. Proyek pertamanya sebagai aktor didapat ketika masa kuliah dengan mendapat peran reguler.

Queen of Mystery menjadi drama pertama yang dibintanginya. Saat itu ia menjadi pemeran pendukung. Pada 2020,ia mendapat peran pertamanya sebagai aktor utama dalam film A Distant Place sebagai Hyun Min. Pada 2021, ia memenangkan penghargaan kategori Aktor Film Baru Terbaik Baeksang Arts Awards ke-57 untuk perannya dalam Innocence.

