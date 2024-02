5 Fakta Menarik Film Joker: Folie a Deux yang Tayang Oktober 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekuel film fenomenal "Joker" akan kembali dirilis pada paruh akhir 2024 ini, setelah penantian 6 tahun penggemarnya Joaquin Phoenix akan kembali memerankan karakter Joker. Adapun untuk sekuel filmnya berjudul Joker: Folie a Deux.

Pada sekuel ini cerita akan terfokus pada hubungan romantis antara kedua pemeran utama yakni Arthur Fleck dan Harley Quinn. Masih dibumbui thriller musikal, film ini digarap di Los Angeles dan telah selesai syuting. Dilansir dari berbagai sumber, inilah 5 fakta menarik film besutan Todd Phillips itu.

1. Lady Gaga menjadi Harley Quinn

Pada laman Instagram pribadinya yang dibagikan 2 tahun lalu, Lady Gaga telah memosting mini teasernya yang memerankan karakter Harley Quinn. Diketahui pada film "The Suicide Squad and Birds of Prey" karakter Harley Quinn diperankan oleh Margot Robbie. Melansir laman uk.movie.yahoo.com, Lady Gaga telah terkonfirmasi untuk memerankan Harley Quinn, proses syuting pun telah rampung dan menunggu jadwal film untuk tayang di bioskop.

2. Konsisten usung genre musikal

"Joker: Folie à Deux" masih kukuh mempertahankan musikalitas dalam pembuatan alur cerita, masih dari sumber yang sama judul sekuel tersebut merujuk pada penyakit mental delusi yang dialami oleh dua karakter dengan keeratan hubungan mereka. Todd Philips selalu sutradara optimis akan membawa musikalitas yang memukau para penonton serta penggemar yang telah lama menantikan sekuel film "Joker" dirilis.

3. Lady Gaga Mendapat 10 Juta Dolar Atas Perannya

Memerankan sebagai Harley Quinn membuat diva dunia itu mengasah bakat aktingnya hingga mendapat pujian langsung dari Margot Robbie yang memerankan karakter sama di film lainnya. Akting Lady Gaga tersebut merujuk pada laman m.economictimes.com, mendapat ganjaran sebesar 10 juta dolar Amerika Serikat. Sedangkan Joaquin diprediksi memiliki gaji 5 kali lipat dibanding film pertama Joker terdahulu.

4. Memilih Los Angeles sebagai Lokasi Syuting

Mengutip laman IndieWire, sekuel film "Joker" ini akan berlatarkan di Los Angeles, Todd Phillips menyatakan alasan pemilihan tempat tersebut karena kredit pajak yang besar atas Warner Bros. Kredit pajak tersebut memakan biaya 12.6 juta dolar Amerika Serikat atau. Sebelumnya film yang disutradarai oleh Todd Phillips banyak mengambil lokasi di Amerika dengan bangunan ikonik lainnya.

5. Merampungkan Syuting Sejak April 2023

Proses syuting film ini telah rampung sepenuhnya pada 4 April 2023. Sebelumnya para pemain telah membagikan mini teaser film melalui laman sosial media masing-masing sejak tahun 2022 lalu. Joaquin Phoenix dan aktor kenamaan lainnya akan kembali menyapa penggemar lewat layar lebar.

