5 Fakta The First Omen, Lanjutan Film Horor Klasik Tahun 1976

TEMPO.CO, Jakarta - Film horor psikologis The First Omen akan tayang di bioskop pada 5 April 2024. Film ini bercerita tentang seorang perempuan muda Amerika yang dikirim ke Roma untuk memulai pelayanan di gereja.

Namun, saat sampai di sana ia justru dihadapkan pada sebuah kekuatan gelap yang membuatnya mempertanyakan keyakinannya. Dia pun harus mengungkap konspirasi mengerikan yang bertujuan melahirkan titisan iblis ke dunia.

Tentang The First Omen

1. Prekuel The Omen

The First Omen adalah prekuel dari film horor supernatural klasik 1976 The Omen. Dikutip dari Movieweb, The Omen mengungkap konspirasi setan yang melibatkan Pastor Brennan, Pastor Spiletto, dan Suster Teresa, yang rela mengorbankan nyawanya untuk melindungi Damien. Dalam film itu, Gregory Peck berperan sebagai Robert Thorn, seorang diplomat Amerika mengetahui bahwa putra kandungnya dibunuh untuk memberi jalan bagi Antikristus, Damien yang lahir dari seekor serigala.

2. Berlatar di Roma

Dikutip dari Movieweb, Roma adalah latar untuk The First Omen, di mana Nell Tiger Free berperan sebagai seorang wanita muda Amerika yang diutus ke Gereja di Roma untuk memulai kehidupan sebagai seorang biarawati. Film ini juga berlatar di rumah pasangan biasa yang tidak terlalu religius. Latarnya juga diubah menjadi sebuah biara Italia, tempat pengabdian Tuhan berkuasa.

3. Cerita tentang antikristus

Dikutip dari Screenrant, film ini bercerita tentang Margaret Daino, seorang wanita Amerika yang dikirim ke Roma untuk bekerja pelayanan di gereja. Namun, dia segera menyadari bahwa hal-hal konspirasi mengerikan terjadi untuk melahirkan titisan iblis ke dunia. Dikutip dari Hollywoodreporter.com, kelahirkan antikristus merupakan cara agar Gereja Katolik mendapatkan kembali cengkeramannya pada budaya tandingan masyarakat era 60an dan 70an. Namun, sebelum Margaret Daino terlibat dalam konspirasi tersebut, dirinya menyaksikan seorang ibu hamil melahirkan sesuatu yang menyebabkan pingsan karena ketakutan.

4. Disutradarai oleh Arkasha Stevenson

Film ini disutradarai oleh Arkasha Stevenson berdasarkan karakter yang diciptakan oleh David Seltzer (The Omen), dengan kisah karya Ben Jacoby (Bleed) dan naskah garapan Tim Smith dan Arkasha Stevenson dan Keith Thomas (Firestarter). Masih dikutip dari Hollywoodreporter.com, dalam film ini Stevenson bersama dengan rekan penulis dan produsernya Tim Smith menceritakan kisah asal mula bagaimana Damien Thorn muncul ke dunia. Kemudian melahirkan karakter Antikristus yang tak terhapuskan dalam franchise tersebut.

5. Pemeran

The First Omen dibintangi oleh Nell Tiger Free berperan sebagai Margaret, seorang wanita Amerika yang ditugaskan untuk bekerja di panti asuhan di Roma sebelum menjadi seorang biarawati. Ia paling dikenal karena perannya sebagai Myrcella Baratheon di musim 5 dan 6 serial televisi Game of Thrones, menggantikan Aimee Richardson.

Kemudian ada Bill Nighy yang ditunjuk untuk memerankan Pastor Lawrence. Bill Nighy mulai dikenal karena penampilannya sebagai penyanyi pop Billy Mack dalam Love Actually. Charles Dance sebagai Father Harris, Sonia Braga berperan sebagai Silvia, Nicole Sorace berperan sebagai Carlita, dan Ralph Ineson berperan sebagai Father Brennan. Ralph Ineson dikenal dengan The VVitch: A New-England Folktale,The Green Knight dan The Creator.

KHUMAR MAHENDRA | WINDA OKTAVIA | MARVELA

