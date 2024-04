Pergi Nonton Saat Libur Lebaran, 5 Film Bioskop Ini Bisa Jadi Pilihan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Memasuki bulan April 2024, sederet film bioskop akan tayang untuk mengisi layar lebar Indonesia. Bertepatan dengan libur lebaran, banyak film dengan berbagai genre yang akan meramaikan bioskop Tanah Air. Mulai dari aksi, fiksi, hingga horor. Film apa saja? dilansir dari berbagai sumber, ini daftaranya:

1. The First Omen (5 April)

Mengutip dari Screen Rant, The First Omen adalah bagian dari serial film The Omen tahun 1976. Film ini bercerita tentang Margaret Daino, seorang wanita Amerika yang dikirim ke Roma untuk bekerja pelayanan di gereja. Di sana, dia justru menemukan seorang gadis, Carlita Skianna yang dia yakini membutuhkan lebih banyak perhatian. Namun, dia segera menyadari bahwa hal-hal konspirasi mengerikan terjadi di sekitar Carlita dan mengungkap konspirasi jahat untuk melahirkan titisan iblis ke dunia.

2. Siksa Kubur (10 April)

Siksa Kubur atau Grave Torture tayang pada 10 April 2024. Film ini bercerita tentang seseorang yang tidak percaya dengan agama setelah kematian kedua orangtuanya. Dia lantas mencari orang paling berdosa agar dia bisa membuktikan bahwa tidak ada siksa kubur dan tidak ada agama di dunia ini. Film Siksa Kubur dibintangi Faradina Mufti, Reza Rahadian, Happy Salma, Fachri Albar, Putri Ayudya, Cristine Hakim, Slamet Raharjo, Arswendi Bening, Niniek L. Karim, dan Jajang C. Noer.

3. Badarawuhi di Desa Penari (10 April)

Bersamaan dengan Siksa Kubur, film Badarawuhi di Desa Penari juga tayang perdana pada 10 April 2024. Badarawuhi di Desa Penari diadaptasi dari tulisan SimpleMan di X yang viral pada 2019. Film ini bercerita tentang sekelompok mahasiswa yang melakukan kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN di sebuah desa terpencil. Namun, tanpa diduga salah satu dari mahasiswa tersebut justru mengalami teror karena dipilih oleh iblis untuk menjadi penari di dunia lain.

4. Arcadian (12 April)

Dikutip dari Movieweb, Arcadian mengikuti kisah Nicolas Cage sebagai ayah dari putra kembar remaja, Joseph dan Thomas, yang berjuang untuk bertahan hidup di rumah pertanian terpencil. Keluarga tersebut harus menghadapi teror yang muncul begitu matahari terbenam, namun yang lebih penting, mereka harus tetap bersatu untuk meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup.

5. Dua Hati Biru (17 April)

Dua Hati Biru adalah sekuel dari film Dua Garis Biru yang tayang pada 2019 lalu. Film ini bercerita tentang Dara yang telah kembali ke Indonesia dan bersama-sama dengan Bima untuk merawat Adam. Namun dalam proses menjadi orang tua yang masih tinggal bersama di pondok mertua indah, berbagai konflik dan keseruan muncul. Mulai dari pilihan Dara yang ingin jadi ibu berkarier, Bima yang merasa belum berhasil jadi sosok ayah sekaligus suami, hingga keasyikan mereka mengasuh sang buah hati yang akan menginjak usia lima tahun.

KHUMAR MAHENDRA | ISTIQOMATUL HAYATI | MARVELA | ANGELINA TIARA PUSPITALOVA

