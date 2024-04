Peluncuran Ulang Film The Beatles 'Let it Be' Didahului Perilisan Buku 'All You Need Is Love'

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Buku tentang The Beatles diluncurkan menjelang rilis ulang film Let It Be. Laporan Hollywood Reporter pada Selasa, 16 April 2024, dikutip Antara, buku berjudul All You Need Is Love dianggap sebagai rangkuman sejarah yang inovatif dari The Beatles.

Isi buku tersebut terdiri atas wawancara yang belum pernah dirilis sebelumnya dengan Paul McCartney, Yoko Ono, George Harrison, Ringo Starr, dan orang-orang yang paling mengenal mereka. Dirilis pada 9 April 2024, buku tentang The Beatles ini memulai debutnya di 5 besar tangga buku musik Amazon.

Let It Be (1970) Upaya Restorasi

Dikutip dari dari Variety, selama beberapa dekade, dokumenter Let It Be dirilis setelah bubarnya para anggota The Beatles dan menempuh jalannya masing-masing. Untuk kembali memperkenalkan The Beatles terhadap generasi muda, film dokumenter tersebut kembali direstorasi.

Versi restorasi dari film tahun 1970 tersebut akan segera hadir di Disney+, layanan yang sama yang membawa penggemar The Beatles: Get Back, seri dokumenter Peter Jackson tahun 2021 yang menggunakan adegan tambahan dari film asli sutradara Michael Lindsay-Hogg.

Dokumenter Let It Be akan tayang lagi pada 8 Mei 2024. Tidak hanya film tahun 1970 tersebut telah diangkat, tetapi juga telah direstorasi oleh Park Road Post Production milik Peter Jackson menggunakan teknologi yang sama yang digunakan untuk membuat rekaman bersejarah dalam The Beatles: Get Back terlihat dan terdengar segar kembali.

Diketahui dokumenter Let It Be tidak secara resmi beredar dalam bentuk apa pun sejak awal 1980-an, meskipun salinan bootleg yang buram telah banyak tersedia. Bootleg tersebut diangkat dari versi VHS dan laserdisc yang keluar pada awal era video rumahan; film tersebut tidak pernah dirilis dalam era DVD, apalagi Blu-Ray atau streaming.

Jackson menggunakan jam tayang adegan tambahan dari rekaman Lindsay-Hogg untuk menyusun The Beatles: Get Back. Selama kampanye promosi untuk proyek tersebut, ia berkali-kali berjanji, perlakuan baru terhadap materi tersebut dimaksudkan untuk melengkapi film asli, bukan menggantikannya selamanya, dan bahwa dokumenter asli itu akhirnya akan dilihat lagi sehingga mereka bisa menjadi karya pendamping.

Sewaktu Tayang 1970

Jackson menyatakan dokumenter Get Back yang rilis pada 2021 memiliki tampilan yang lebih berwarna. Agaknya itu telah dilakukan tim Jackson dengan elemen-elemen asli Let It Be sekarang. Tim Jackson juga telah memperbaharui audio dari film tahun 1970 tersebut.

Sebuah pernyataan pers mengatakan, dengan dukungan penuh Lindsay-Hogg dan Apple Corps (perusahaan multimedia Inggris yang didirikan pada 1968 oleh The Beatles) meminta Park Road Post Production milik Peter Jackson untuk melakukan restorasi yang teliti dari film tersebut dari negatif 16mm asli, yang mencakup remastering suara dengan teknologi MAL de-mix yang sama yang diterapkan pada seri dokumenter Get Back.

Lindsay-Hogg memberikan dukungannya terhadap upaya baru tersebut dalam sebuah pernyataan. “'Let It Be sebenarnya sudah siap pada bulan Oktober-November 1969, tetapi tidak dirilis hingga April 1970,” katanya.

“Satu bulan sebelum rilis, The Beatles bubar. Dan, jadi orang-orang pergi menonton Let It Be dengan kesedihan di hati mereka, berpikir, 'Saya tidak akan pernah melihat The Beatles bersama lagi. Saya tidak akan pernah merasakan kegembiraan itu lagi,' dan itu sangat menggelapkan persepsi film tersebut,” kata Lindsay-Hogg.

Paul McCartney dan Ringo Starr anggota The Beatles yang akan dinanti penilaiannya terhadap dokumenter itu.

ANTARA | VARIETY

