Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, rapper, dan penulis lagu hip hop asal Korea Selatan, Zion.T dikonfirmasi sedang menjalin hubungan asmara dengan salah satu anggota girl group populer TWICE, Chaeyoung. Hal tersebut dibenarkan oleh JYP Entertainment selaku agensi yang menaungi Chaeyoung TWICE.

“Keduanya saat ini berkencan dengan perasaan positif satu sama lain. Mereka saling mendukung,” ucap perwakilan JYP Entertainment, dilansir dari Soompi. Hal serupa juga disampaikan oleh agensi Zion.T, The Black Label.

Sebelumnya, kabar kencan kedua penyanyi tersebut pertama kali diungkapkan oleh outlet media lokal Korea, Sway. Melansir dari Soompi, Sway melaporkan bahwa Zion.T dan Chaeyoung telah berkencan selama enam bulan terakhir.

Dikabarkan, keduanya pertama kali bertemu melalui seorang kenalan bersama. Hubungan mereka pun kemudian secara bertahap berkembang dari rekan kerja menjadi romansa.

Lantas, bagaimana sebenarnya profil Zion.T yang dikonfirmasi kencan dengan Chaeyoung TWICE? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.



Profil Zion.T

Zion.T adalah seorang penyanyi sekaligus rapper hip hop dan R&B Korea Selatan yang lahir pada 13 April 1989. Pria yang kini berusia 34 tahun itu memiliki nama asli Kim Hae Sol. Dia merupakan lulusan dari Seoul Ajou University.

Melansir dari laman Kpopping, Zion.T telah memulai debutnya di dunia hiburan sebagai seorang penyanyi pada 29 April 2011 silam. Saat itu, dia merilis single pertamanya yang berjudul ‘Click Me’ dengan berkolaborasi bersama artis hip hop, Dok2.

Selain itu, dia juga kerap berkolaborasi dengan berbagai artis hip hop Korea lainnya. Mulai dari Crucial Star, Simon Dominic, Primary, dan Gray.

Saat ini, Zion.T berada di bawah naungan agensi The Black Label. Itu merupakan sub-label dari YG Entertainment yang dikelola oleh Teddy Park dan Kush. Adapun Zion.T bergabung dengan label tersebut sejak 1 Mei 2016. Sebelumnya, dia berada di bawah naungan Amoeba Culture dari 2013-2016.

Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Kpopeurope pada tahun 2014, Zion.T menjelaskan asal usul penggunaan nama panggungnya. Dia mengatakan memilih nama panggung tersebut untuk mewakili kepercayaan yang dianutnya. “Saya seorang Kristen dan huruf ‘T’ di dalamnya namaku mewakili salib,” ucap Zion.T dikutip dari Kpopping.

Melansir dari Kprofiles, pada awalnya Zion.T sangat khawatir dengan suaranya karena memiliki ciri khas yang unik. Tetapi, tak lama kemudian orang-orang yang kebetulan mendengar musiknya memberitahu bahwa suaranya bukanlah masalahnya, melainkan kurangnya emosi dalam penyampaian lagu tersebut.

Mengetahui bahwa karyanya tidak sempurna, dia berusaha keras untuk mengatasi dan memperbaiki kekurangannya itu. Dia akhirnya belajar bagaimana menulis musik yang fokus pada emosinya. Sejak saat itu, gaya musiknya berubah total.

Single digital ‘Yanghwa BRDG (Yanghwa Bridge) berhasil mengantarkan Zion.T ke puncak popularitasnya. Lagu itu menjadi hits dan membuatnya dikenal sebagai salah satu penyanyi di Korea.



Karya Diskografi Zion.T

Melansir dari situs kpop.fandom.com, rapper berusia 34 tahun ini memiliki sejumlah karya. Mulai dari album studio, digital single, kolaborasi, hingga original soundtrack (OST). Berikut daftar karya diskografinya.

Studio albums

- Red Light (2013)

- OO (2017)

- ZZZ (2018)

- Zip (2023)

Digital singles

- "Click Me" (2011)

- "Two Melodies" (2013)

- "Mirrorball" (2013)

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

- "Yanghwa BRDG" (2014)

- "Eat" (2015)

- "No Make Up" (2015)

- "Snow" (2017)

- "May" (2019)

- "A Gift!" (2021)

Kolaborasi

- "We Love Tapsonic Part.5" (with Four Brothers) (2012)

- "Young" (with Crush) (2015)

- "Kang Seung Won 1st Album Making Project Part 3: Zero Gravity" (2015)

- "You And I" (with Jeon In Kwon, Yoon Mi Rae, Tiger JK, Kang Seung Won, Seoul Electric Band, Galaxy Express, Goonamguayeo Riding Stella, Grape T) (2015)

Features

- AKMU - "Bench" (2021)

- Jay Park - "Candy" (2023)

OSTs

- "Pinocchio OST Part.6" (2014)

- "Prison Playbook OST Part.9" ("Those Days (Without You)") (2018)

- "The King: Eternal Monarch OST Part.1" ("I Just Want To Stay With You") (2020)

Shang-Chi And The Legend of The Ten Rings: The Album ("Nomad" with Gen Hoshino) (2021)

RADEN PUTRI| SOOMPI| KPOPPING| KPROFILES| KPOP.FANDOM

Pilihan Editor: Benarkan Chaeyoung TWICE dan Zion.T Pacaran, JYP Entertainment: Mereka Saling Mendukung