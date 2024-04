Agnez Mo Hadiri iHeartRadio Music Awards 2024, Berjoget hingga Bawa Paspor Pacar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Agnez Mo menghadiri acara iHeartRadio Music Awards 2024 yang diselenggarakan di Teater Dolby, Los Angeles, Amerika Serikat pada Senin, 1 April 2024 waktu setempat. Agnez Mo terlihat hadir di antara penyanyi bintang dunia, seperti Ketty Perry, Avril Lavigne, Justin Timberlake, Green Day, Beyonce, Peso Pulma, Merly Streep, Jelly Roll, TCL dan lainnya.

Melalui unggahan Instagram resmi @iheartradio, Agnez Mo dengan baju broken white diminta untuk menunjukkan barang-barang yang ada di tas silver yang ia bawa. Kekasih Adam Rosyadi kemudian mulai mengeluarkannya satu per satu.

"Oke, jadi di tas ku ada dompet, paspor pacarku, supaya dia tidak kemana-mana tanpa paspornya, lipstik kesukaanku tapi sebentar aku tidak tahu ini jenis apa, oh lipbalm, terus makeup, uang, dan hanya itu saja," kata Agnez Mo sambil tertawa bercanda.

Gaya Agnez Mo saat menghadiri iHeartRadio Music Awards 2024, LA, Senin, 1 April 2024. Foto: Instagram Story/@agnezmo.

Agnez Mo Nikmati Penampilan Justin Timberlake

Di tengah acara, Agnez terlihat begitu santai berjoget dan asyik menikmati alunan musik yang dimainkan oleh Justin Timberlake sebagai persembahan untuk gelaran penghargaan musik tersebut.

"Agnez Mo rocking out to Justin Timberlake," tulis akun resmi iHeartRadio. Akun itu juga bertanya kepada netizen, apakah kolaborasi Agnez Mo dan Justin Timberlake akan terlihat cocok. "Hey #Agnation, do we need an @agnezmo X @justintimberlake crossover?," tulisnya.

Lalu, setelah Justin Timberlake selesai menyanyikan lagunya, giliran band TLC yang tampil. Agnez terlihat merekam menggunakan ponselnya, dalam unggahan videonya dia mengaku mengagumi TLC. "Agnez Mo adalah fans @officialtlc dan aku penggemarnya yang hanya berada di ruangan ini," tulis akun itu.

Agnez Mo Berkarier di Amerika

Agnez Mo merupakan penyanyi yang sukses membawa dirinya ke kancah internasional sejak tahun 2010 lalu. Pemilik nama asli Agnes Monica Muljoto itu terpilih menjadi pembawa acara karpet merah ajang penghargaan tahunan American Music Awards yang diselenggarakan di Nokia Theatre, Los Angeles, Amerika Serikat.

Agnez masuk dalam sejarah selebritas Indonesia dan Asia Tenggara pertama yang dipilih oleh Institusi Penghargaan Musik berpengaruh di Amerika Serikat dan Kanada tersebut.

Terakhir, pada 2022 lalu, Agnez meluncurkan Single berjudul "Patience" pada 11 Februari 2022 dengan label miliknya sendiri yaitu Entertainment Inc. Single tersebut berhasil masuk di 2 Chart Billboard Amerika R&B/Hip-Hop Airplay (AS) dan Adult R&B Airplay (AS), serta masuk daftar penjualan lagu populer posisi nomor 1 iTunes di Indonesia, Singapura, Hong Kong, Taiwan dan Uni Emirat Arab.

