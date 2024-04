Taylor Swift Raih 6 Piala iHeartRadio Music Awards 2024, Termasuk Artist of The Year

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Taylor Swift menyabet penghargaan utama sebagai Artis of The Year di iHeartRadio Music Awards 2024. Ini kali kedua Taylor Swift mendapatkan penghargaan tersebut, yang pertama pada 2015 lalu. Meski tak hadir secara fisik di Dolby Theater, Los Angeles, Amerika Serikat, Taylor Swift mengirim video terima kasihnya.

Pengumuman itu dibacakan oleh boyband ikonik AJ McLean dan Lance Bass yang memberikan penghargaan Artist of the Year kepada Taylor Swift pada Senin, 1 April 2024, waktu Amerika Serikat. Keduanya juga memuji pelantun "Bejeweled" itu karena merilis ulang dua album dalam setahun terakhir dan juga berada di peringkat tertinggi tur terlaris dalam sejarah.

Pidato Kemenangan Taylor Swift Lewat Rekaman Video

Saat menerima penghargaan melalui video, Taylor Swift meluangkan waktu untuk berterima kasih kepada para penggemar karena telah menunjukkan cinta dan dukungan mereka melalui pemungutan suara serta telah muncul untuknya selama pertunjukan tahun lalu.

“Kepada para penggemar, sepenuhnya terserah pada kalian untuk memilih bagaimana kalian menghabiskan waktu kalian, konser apa yang ingin kalian hadiri, musik apa yang ingin kalian jadikan soundtrack dalam hidup kalian, dan kepada siapapun yang telah menyertakan aku dalam pilihan-pilihan itu, aku sangat bersyukur untuk itu," katanya yang dikutip dari website resmi iHeartRadio.

"Terima kasih telah memilihku untuk penghargaan luar biasa ini, sebagai Artis Terbaik Tahun Ini. Aku sangat terpesona dan bersyukur dan aku tidak sabar untuk terus bersenang-senang dengan kalian karena kita punya banyak hal menarik dan hal-hal yang akan datang," katanya.

Taylor Swift akan Segera Luncurkan Album Baru

Pelantun "Anti-Hero" itu juga memastikan untuk membuat Swifties heboh untuk perilisan album terbarunya, The Tortured Poets Department yang akan datang. Ia mengaku sangat bangga dan tidak sabar untuk membagikannya kepada para penggemarnya. Taylor Swift pertama kali mengumumkan album tersebut saat menerima Grammy Award ke-13 pada Grammy Awards 2024.

Selain Artist of the Year, Taylor Swift rupanya mendapatkan lima penghargaan lainnya di iHeartRadio Music Awards 2024. Ia membawa pulang penghargaan Tour of the Year untuk konsernya yang bertajuk Eras Tour yang dilakukan sejak Maret 2023 hingga Desember 2024 mendatang.

The Eras Tour adalah tur ke-6 Taylor Swift, yang digambarkan sebuah sebagai perjalanan menuju semua "era" musiknya. Sebagai penghormatan atas seluruh albumnya, The Eras Tour diselenggarakan sebagai tur terbesar Taylor Swift dengan 151 pertunjukan di lima benua dunia. Tur konser ini menjadi pertama dalam sejarah yang meraup 1 miliar dolar AS dan meraup pendapatan tertinggi sepanjang masa.

Taylor Swift juga mendapatkan penghargaan sebagai Gaya Tur Favorit atau Favorite Tour dan Pop Artist of the Year. Lalu ia juga meraih penghargaan untuk Lirik Terbaik di lagu yang berjudul "Is It Over Now? (Taylor's Version)", dan terakhir mendapatkan penghargaan TikTok Bop of the Year ("Cruel Summer").

