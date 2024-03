Justin Timberlake Reuni dengan NSYNC, Kenalkan Lagu Baru dan Bersiap Konser Dunia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Amerika Serikat, Justin Timberlake membuat kejutan dengan menghadirkan grup lamanya, NSYNC di konser tunggalnya bertajuk One Night Only LA yang diselenggarakan di Los Angeles, California pada Rabu malam, 13 Maret 2024. Kembalinya NSYNC ini memanaskan penonton, antara lain pasangan Chrissy Teigen dan John Legend serta Travis Kelce, dengan lantunan lagu lama, 'Bye Bye Bye' dan 'It's Gonna Be'.

Justin Timberlake dan Boyband NSYNC

Boyband, NSYNC merupakan bagian masa lalu Timberlake. Suami Jessica Biel ini mengawali karier bernyanyi bersama boyband yang mulai aktif pada 1995 itu. Pada 2002, Timberlake memutuskan bersolo karier. Selama pertunjukan One Night Only LA di The Wiltern itu, Timberlake menghadirkan empat temannya, Chris Kirkpatrick, Joey Fatone, Lance Bass, dan JC Chasez.

Selain membawakan dua lagu hits mereka, NSYNC juga memperkenalkan lagu baru grup, 'Paradise'. Lagu ini akan muncul di album Timberlake yang akan datang. "Cause I waited. I've been waiting forever, right here for this moment, between you and I," demikian sepenggal lirik yang juga diunggah di akun Instagram Timberlake dan NSYNC, kemarin.

Kecintaannya terhadap band yang membesarkan namanya itu terlihat saat Timberlake membagikan klip "Paradise" di Instagram pribadinya bersama NSYNC. Dalam klip tersebut, Timberlake membuka kotak merchandise baru kaos bermerek NSYNC dengan lirik "Paradise" di bagian belakang dan bangga menyatakan, "Belum ada yang melihat ini."

Timberlake juga mengumumkan lagu barunya yaitu "Everything I Thought It Was yang baru dirilis hari ini untuk menandai proyek musik solo pertamanya sejak Man of the Woods pada 2018. Musisi berusia 43 tahun ini juga bersiap menggelar tur konser dunia bertajuk Forget Tomorrow pada musim semi atau dalam waktu dekat ini.

Konser Live Pertama NSYNC Setelah 10 tahun

Konser Timberlake, menjadi konser live pertama NSYNC setelah 2013 lalu. Ketika itu, mereka berkumpul di MTV Video Music Awards untuk merayakan kemenangan mantan kekasih Britney Spears itu saat menerima Video Vanguard Award.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pada September tahun lalu, mereka merekam single pertama mereka setelah 20 tahun, "Better Place", untuk film animasi Trolls Band Together. Pada pertengahan November tahun lalu, mereka mengunggah video saat mengumumkan agar penggemar NSYNC tidak melewatkan untuk mendengarkan lagu mereka. "Jangan lewatkan penampilan kami "Better Place" di layar lebar Jumat ini!" tulis mereka.

ET| EXTRATV| INSTAGRAM

Pilihan Editor: Justin Timberlake Hapus Semua Foto di Instagram, Fans Duga akan Ada Album Baru