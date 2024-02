Justin Timberlake akan Gelar Pertunjukan di London, Tiket Gratis tapi Terbatas

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Justin Timberlake akan menggelar pertunjukan gratis di London. Penyanyi dan penulis lagu Amerika itu mengumumkan para penggemar bisa mendapat kesempatan untuk melihatnya secara langsung di Roundhouse London pada Jumat, 23 Februari 2024 tanpa perlu membeli tiket.

Dia membagikan berita tersebut di media sosial pada Jumat, 16 Ferbuari 2024, dengan mengunggah foto poster yang ditempel di etalase toko yang ditutup papan. “Justin Timberlake hanya tampil untuk satu malam di London. Roundhouse 23/2," demikian tulisannya.



Tiket untuk menonton penampilan Justin Timberlake gratis, tetapi tempat terbatas. Pendaftaran lotere saat ini dibuka hingga pukul 23.59 pada Ahad, 18 Februari 2024 waktu setempat.

Penggemar dapat memesan hingga dua tiket untuk pertunjukan tersebut. Mereka yang berhasil akan menerima email konfirmasi pada Selasa malam, 20 Februari 2024. Tiket kemudian akan otomatis muncul di akun Ticketmaster.

Ini bukan pertama kalinya Justin Timberlake menggelar pertunjukan gratis. Bulan lalu, pelantun Mirrors ini menampilkan pertunjukan kejutan 1 kali di Irving Plaza di New York secara gratis.

Pertunjukan kejutan ini datang setelah Justin Timberlake baru-baru ini mengumumkan tur dunianya pada 2024, menandai tur pertamanya dalam lima tahun. Justin Timberlake akan memulai tur dunia Forget Tomorrow di Amerika Utara pada April mendatang. Jadwal tur Inggris dan Eropa diperkirakan akan diumumkan di kemudian hari.



Justin Timberlake juga baru-baru ini mengumumkan album barunya bertajuk Everything I Thought It Was, bersama single utama Selfish. Itu menandai perilisan solo pertamanya dalam lebih dari 5 tahun.

Justin Timberlake memulai perdana membakan lagu Selfish saat pertunjukan di Teater Orpheum di kampung halamannya di Memphis, Tennessee. Dia juga membagikan klip single berdurasi 33 detik tersebut di YouTube. Tak lama setelah lagu tersebut dirilis, bintang pop tersebut membagikan trailer di Instagram untuk album Everything I Thought It Was.

Album ini akan menjadi rilisan solo ke-6 Justin Timberlake, setelah Justified (2002), FutureSex/LoveSounds (2006), The 20/20 Experience (2013), The 20/20 Experience – 2 of 2 (2013) dan Man of the Woods (2018 ).

THE INDEPENDENT | NME

