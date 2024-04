Sinopsis Parasyte: The Grey Drakor Netflix Baru Adaptasi Manga

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Parasyte: The Grey adalah salah satu drama Korea original Netflix terbaru yang akan dirilis pada Jumat, 5 April 2024. Ini merupakan hasil adaptasi dari manga legendaris karya Hitoshi Iwaaki yang berjudul Parasyte. Manga tersebut telah terjual lebih dari 25 juta kopi di lebih dari 30 wilayah dan negara.

Alih wahana manga tersebut diproduksi oleh Climax Studio dan WOW POINT melalui arahan sutradara Yeon Sang Ho. Dia adalah sutradara yang berpengalaman dalam genre K-zombie dan proyek-proyek lain seperti The King of Pigs, The Fake, JUNG_E, dan The Bequeathed.

Baca Juga: 5 Fakta Menarik Soal Film Legenda Tinju Kelas Berat George Foreman yang Tayang di Netflix

Serial drama yang mengusung genre thriller fiksi ilmiah ini akan menghadirkan semesta yang lebih luas dari manga orisinalnya. Melalui drama live action ini, Parasyte: The Grey akan memiliki jalan cerita baru yang padat dengan aksi laga, filosofi, serta pertanyaan seputar keberadaan manusia.

Mempunyai pesan mendalam, drama Korea ini akan dihadirkan dengan cara yang lebih imajinatif. Adapun drama ini bercerita tentang parasit yang hidup dalam otak manusia dan memiliki kendali atas tubuh orang tersebut.

Lantas, bagaimana alur cerita dan sinopsis Parasyte: The Grey yang diadaptasi dari manga legendaris? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.



Sinopsis Parasyte: The Grey

Cerita Parasyte: The Grey dimulai dari jatuhnya parasit misterius dari luar angkasa ke bumi. Parasit tersebut kemudian mulai membunuh dan memasuki manusia untuk mengambil inang pada tubuh manusia tersebut. Hal itu dilakukan parasit agar tetap hidup dan memiliki kekuatan sendiri dengan cara mengendalikan otak dan tubuh manusia.

Fenomena kemunculan parasit itu membuat manusia harus berjuang untuk menyelamatkan diri. Mereka juga harus menghentikan makhluk-makhluk itu agar tidak mengambil alih dunia.

Suatu hari, seorang gadis muda bernama Jung Su In mengalami kecelakaan berat. Dia kemudian terinfeksi parasit yang bernama Heidi di tangannya. Namun, parasit itu gagal mengambil alih otak dan tubuh Jung Su In.

Serial Parasyte: The Grey tayang 5 April 2024. Dok. Netflix

Mereka tidak dapat dipisahkan karena bila hal itu terjadi maka keduanya akan mati. Alhasil, Jung Su In pun berusaha untuk hidup berdampingan dengan parasit yang ada di tubuhnya. Dia juga terperangkap di antara wujudnya sebagai manusia dan pengaruh parasit.

Di sisi lain, ada Seol Gang Woo yang mengejar parasit untuk menemukan adik perempuannya yang hilang. Ada juga Choi Joon Kyung yang merupakan Kepala Gugus Tugas Parasit. Dia kehilangan suaminya karena parasit dan memiliki tujuan untuk memberantas parasit tersebut.

Sebagai mutan yang setengah parasit dan setengah manusia, Su In tak sepenuhnya tergolong manusia maupun parasit. Begitu pula parasit yang mencoba mengambil alih masyarakat, maupun tim pimpinan Joon Kyung yang berusaha memerangi berbagai organisme parasit.



Tentang Drama Parasyte: The Grey

- Judul: Parasyte: The Grey

- Judul lain: Gisaengsu: Deo Geurei, Gisaengsu: The Grey

- Tagline: The Parasites Hidden Amongst Us

- Genre: Thriller, Aksi, Sci-Fi, Horor, Misteri

- Tanggal rilis: Jumat, 5 April 2023

- Jumlah episode: 6 episode

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

- Tempat tayang: Netflix

- Adaptasi: Manga ‘Parasyte’ karya Hitoshi Iwaaki

- Rating usia: Dewasa di atas usia 18 tahun

- Sutradara: Yeon Sang Ho

- Penulis skenario: Yeon Sang Ho, Ryu Yong Jae, Hitoshi Iwaaki (Manga)

- Bahasa: Korea

- Negara asal: Korea Selatan

- Perusahaan produksi: Climax Studio, WOW POINT



Daftar Pemain Parasyte: The Grey

Drama Korea yang satu ini dibintangi oleh deretan aktor dan aktris populer dari negeri Ginseng. Adapun daftar pemain Parasyte: The Grey adalah sebagai berikut:

1. Jeon So Nee sebagai Jung Su In

2. Koo Gyo Hwan sebagai Seol Gang Woo

3. Lee Jung Hyun sebagai Choi Joon Kyung

4. Kwon Hae Hyo sebagai Cheol Min

5. Kim In Kwon sebagai Won Seok

RADEN PUTRI| MYDRAMALIST| IMDB| ASIANWIKI| TEMPO

Pilihan Editor: Parasyte: The Grey Tayang di Netflix Hari Ini, Harus Baca Manga Aslinya Sebelum Nonton?