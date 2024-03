Film dan Drakor yang Dibintangi Jeon So Nee

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Parasyte: The Grey akan tayang pada di Netflix, Jumat, 5 April 2024 di Netflix. Jeon So Nee menjadi pemeran utama serial ini. Dia memerankan Su In, perempuan yang mencoba menjalani hidup bersama parasit bernama Heidi di dalam tubuhnya.

"Soo In berusia 29 tahun, dia bekerja sebagai kasir di supermarket dan tinggal sendirian tanpa keluarga dan sebelum dia bertemu Heidi, si parasit, dia berpikir bahwa orang-orang seharusnya kesepian dan mereka semua sendirian," kata Jeon So Nee mengenai Parasyte: The Grey pada Selasa, 26 Maret 2024.

Film dan Drama Parasyte: The Grey

1. An Algorithm (2017)

Jeon So Nee berperan sebagai Yun Jeong. Dikutip dari My Drama List, film ini bercerita tentang Ji Won yang menyutradarai drama tentang percobaan bunuh diri. Yun Jeong memainkan peran utama dalam produksi teater tersebut menuduh Ji Won menulis drama tersebut tanpa pemahaman yang lebih baik tentang homoseksualitas.

Karena tuduhan tersebut menyakiti perasaannya, Ji Won dengan sengaja mendekati mantan pacar Yun Jeong, Min A, dan merevisi naskah dramanya secara perlahan mulai menyerupai kisah pasangan lesbian sesungguhnya, Yun Jeong dan Min A. Pada saat yang sama, Ji Won terbawa perasaannya yang semakin tumbuh untuk Min A.

2. Ghost Walk (2019)

Dikutip dari situs web HanCinema, Jeon So Nee berperan sebagai Hyo Yeon, seorang gadis yang berkemampuan melihat hantu. Dia bertemu dengan pria misterius yang bisa membantu dia mengendalikan kekuatannya.

Film ini bercerita tentang Hye Jeong, pekerja pabrik di pinggiran kota, tidak bisa menjalani hubungan asmara seperti orang lain karena keterbatasan biaya. Suatu hari, Hye Jeong terbangun sebagai hantu di kamarnya, bingung dan tidak tahu apa yang terjadi. Alih-alih waktu berjalan maju, Hye Jeong justru mengalaminya secara terbalik. Dalam perjalanan waktu mundurnya ini, dia bertemu dengan Hyo Yeon di Pintu Malam.

3. When My Love Blooms (2020)

Jeon So Nee berperan sebagai Yoon Ji Soo masa muda dalam drama Korea atau drakor ini. Drama ini dimulai dengan plot dari 20 tahun silam. Saat itu, Yoon Ji Soo dan Han Jae Hyun jatuh cinta selama masa kuliah mereka. Ji Soo, mahasiswa baru di sekolah musik, secara tak terduga memikat mahasiswa hukum yang populer dan bertekad, Jae Hyun. Cinta pertama mereka pusaran indah, tetapi akhirnya memudar.

Pada usia 40-an mereka, Ji Soo ibu tunggal yang bekerja keras untuk mencari nafkah. Adapun Jae Hyun pengusaha sukses dan ambisius yang didorong oleh kekayaan dan kehormatan. Dia sangat berbeda dari pemuda keras kepala yang pernah dikenal Ji Soo. Akan tetapi, takdir menyatukan mereka kembali, Ji Soo langsung mengenali Jae Hyun.

4. Our Blooming Youth (2023)

Jeon So Nee berperan sebagai Min Jae Yi dalam drakor Korea ini. Cerita bermula ketika Min Jae Yi, seorang putri yang lembut dan berwibawa dari keluarga terkemuka, bertunangan dengan putra seorang Dewan Negara yang berkuasa. Dengan tekun menjadikan dirinya belajar segala sesuatu yang perlu diketahuinya untuk menjadi seorang istri dan ibu yang baik, Jae Yi dengan setia mempersiapkan diri untuk masa depan. Namun sayangnya, takdir memiliki rencana lain untuk masa depannya.

5. Parasyte: The Grey (2024)

Drakor Korea terbaru ini, Jeon So Nee berperan sebagai Su In dan Heidi. Serial thriller fiksi ilmiah ini diadaptasi dari manga legendaris berjudul Parasyte karya Hitoshi Iwaaki yang telah terjual lebih dari 25 juta salinan di lebih dari 30 wilayah dan negara. Jeon So Nee mengakui sebagai penggemar dari manga tersebut.

MARVELA

