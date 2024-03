Rating Queen of Tears Episode 5 Turun, Imbas Foto Kim Soo Hyun dan Kim Sae Ron?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea Queen of Tears mengalami penurunan rating ketika penayangan episode 5 pada Sabtu malam, 23 Maret 2024. Drama yang dibintangi Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won itu mencetak rating rata-rata nasional sebesar 11 persen, turun 2 persen dari episode sebelumnya.

Ini adalah penurunan rating pertama yang dialami Queen of Tears. Sejak episode pertama tayang pada Sabtu, 9 Maret 2024 hingga keempat pekan lalu, drama komedi romantis yang diperankan aktor termahal Korea Selatan itu terus mengalami peningkatan sampai 13,9 persen.

Tidak sedikit yang mengaitkan penurunan tersebut dengan Kim Sae Ron. Aktris 23 tahun itu secara tiba-tiba membagikan foto bersama Kim Soo Hyun yang merupakan pemeran utama Queen of Tears. Dalam foto yang hanya bertahan sebentar di Instagram Storynya, Kim Sae Ron terlihat sangat dekat dengan Kim Soo Hyun sampai kedua wajah mereka saling menempel. Kim Sae Ron tidak menuliskan keterangan apapun di foto itu.

Kim Sae Ron dan Kim Soo Hyun. Foto: Instagram.

Rating Queen of Tears Terpengaruh Foto Kim Soo Hyun dan Kim Sae Ron?

Jika dilihat dari fotonya, momen kebersamaan Kim Soo Hyun dan Kim Sae Ron itu terjadi bukan baru-baru ini. Banyak netizen yang mempercayai bahwa itu adalah foto lama yang baru diunggah.

Diketahui Kim Sae Ron mengunggah foto kontroversial itu setelah episode 5 Queen of Tears selesai ditayangkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa penurunan rating Queen of Tears bukan karena foto Kim Soo Hyun dan Kim Sae Ron. Beberapa netizen pun menyadari hal ini.

"Yang bilang ratingnya turun gara-gara si rawon (Kim Sae Ron) ini ngga ya guys, kan dramanya udah tayang pukul 19.10 kst, sedangkan si rawon ini update story tengah malam jadi bukan karna dia, rating turun itu wajar kok apalagi kemarin malam minggu banyak variety show yang tayang, semoga agensi cepet klarifikasi dan ngga berdampak pada drama Queen of Tears," tulis @funlilme***.

Ending Queen of Tears Episode 5 Jadi Terganggu

Di sisi lain, sejumlah netizen juga menyayangkan Kim Sae Ron mengunggah foto bersama Kim Soo Hyun di tengah dramanya sedang naik daun. Terlebih akhir atau ending dari episode 5 semalam cukup membuat penonton terharu bahagia, namun langsung berubah setelah foto itu tersebar.

"Udah enak enak ending Queen of Tears E5 bagus ehh ada berita Kim Sae Ron," tulis @AlvinMo***. "Lagi hype nya Queen of Tears sampe nanyak yang nge-ship mereka, eh Kim Sae Ron muncul bawa isu baru! Sumpah ganggu banget!" tulis @putriidi***. "Kim sae ron bener-bener lu ya ganggu banget aaakhhh itu Queen of Tears baru episode 5," tulis @dewiyaaa***.

